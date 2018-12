Strzelanina w szkole w Indianie. Nie żyje napastnik

W szkole średniej w Richmond w amerykańskim stanie Indiana doszło w czwartek rano czasu miejscowego do strzelaniny. Zginął nastoletni napastnik – podała stanowa policja, zapewniając, że w wyniku zdarzenia nie ucierpiał żaden z uczniów. Zamknięto okoliczne szkoły.

Rzecznik policji wskazuje, że napastnik popełnił samobójstwo, kiedy w jego stronę zbliżali się wezwani na miejsce funkcjonariusze.



Szef policji w Richmond Jim Branum podkreślił, że służby zostały wcześniej poinformowane o tym, że w kierunku szkoły zbliża się uzbrojona osoba. Policja przybyła na miejsce w tym samym czasie co napastnik. Doszło do wymiany ognia.



Policja zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. Nie wiadomo, czy napastnik był uczniem szkoły, w której doszło do zdarzenia.

