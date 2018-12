Microsoft wspomoże Grupę Lotos w cyfrowej transformacji

Grupa Lotos i Microsoft podpisały w czwartek w Gdańsku porozumienie o współpracy. Firma informatyczna ma pomóc producentowi paliw w przygotowaniu rozwiązań, które usprawnią jego systemy informatyczne i przyniosą oszczędności szacowane wstępnie na ponad 10 mln euro.

O zawarciu porozumienia poinformowało w rozesłanym mediom w czwartek komunikacie Biuro Komunikacji Grupy Lotos. W podpisaniu umowy udział wzięli m.in. członek zarządu Microsoft Sp. z o.o. Magda Taczanowska oraz wiceprezesi Grupy Lotos S.A. Jarosław Kawula i Jarosław Wittstock.



Jak wyjaśniono w komunikacie, głównym celem współpracy jest „cyfrowa transformacja Grupy Lotos i jej lepsze dostosowanie do dynamiki obecnego otoczenia biznesowego”.



– W najbliższej przyszłości w szczególności interesują nas projekty związane z zaawansowaną analizą danych, w tym analizą dużych zbiorów danych w chmurach obliczeniowych. Przyglądamy się uważnie również innym obszarom cyfryzacji związanym z robotyzacją, głębszą automatyzacją i autonomizacją, cyfryzacją procesów wytwórczych, integracją infrastruktury i danych w zarządzaniu produkcją, sztuczną inteligencją, wirtualną czy rozszerzoną rzeczywistością – powiedział zacytowany w komunikacie Kawula.



W ramach współpracy zaplanowano stworzenie Centrum Kompetencyjnego Sztucznej Inteligencji, Cyfrowej Innowacji oraz Zaawansowanej Analizy Danych. Jak wyjaśnił cytowany w komunikacie Marcin Hynek z Grupy Lotos, prowadzone w Centrum prace mają przynieść spółkom grupy „znaczące oszczędności finansowe poprzez wykorzystanie już dostępnych w organizacji zasobów osobowych i narzędziowych”.

– Dedykowani do tego pilotażowego programu pracownicy w pierwszej kolejności zrealizują szereg szkoleń i warsztatów, tak aby relatywnie szybko i w pełnej skali wykorzystywać potencjał AI (z ang. sztucznej inteligencji) do optymalizacji procesów produkcyjnych, a w szczególności do dalszego zwiększenia opłacalności przerobu ropy naftowej na wskazanych instalacjach produkcyjnych oraz do podniesienia efektywności całości łańcucha dostaw czy głębszej personalizacji usług dla klienta – wyjaśnił Hynek.



Dodał, że korzyści, jakie Grupa Lotos może uzyskać doskonaląc swoje systemy i programy informatyczne, oszacowano na ponad 10 mln euro. Wyjaśnił, że wprowadzenie nowych rozwiązań pozwoli „uwolnić około 20 tysięcy roboczogodzin”.



Z kolei Taczanowska podkreśliła, że „dzięki swojemu podejściu do adopcji najnowszych trendów i technologii Grupa Lotos wyznacza niejako kierunek dla całej branży nie tylko w Polsce, ale w całym regionie”.



– Jestem przekonana, że dzięki temu efekty cyfrowej transformacji będą szybko zauważalne i odczuwalne w konkretnych obszarach funkcjonowania organizacji, a implementowane usprawnienia i rozwiązania ukształtują nową kulturę cyfrową firmy – podkreśla cytowana w komunikacie Taczanowska.



Lotos to polska grupa kapitałowa o strategicznym znaczeniu dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Jako sprzedawca detaliczny i hurtowy zaopatruje w paliwa prawie jedną trzecią polskiego rynku.