Austria: Współrządząca partia chce godziny policyjnej dla azylantów

Prawicowa Austriacka Partia Wolności (FPOe), która współtworzy rząd Austrii, wystąpiła w czwartek z wnioskiem o wprowadzenie godziny policyjnej, mającej ograniczyć swobodę poruszania się po zmroku cudzoziemcom ubiegającym się w Austrii o azyl.

Jak podał w czwartek austriacki dziennik „Tiroler Tageszeitung”, przewodniczący grupy parlamentarnej FPOe Johann Gudenus zaproponował, aby wobec osób oczekujących w Austrii na przyznanie im prawa azylu zastosowano zakaz wychodzenia na ulicę w godzinach 22.00-06.00.



Gudenus umotywował swój wniosek troską o bezpieczeństwo publiczne w Austrii, które od 2015 roku staje się coraz bardziej problematyczne, ponieważ – według niego – odkąd wzmógł się napływ uchodźców do Austrii „przypadki przemocy i przestępstwa na tle seksualnym stały się u nas masowym zjawiskiem”.



Ustosunkowując się z góry do ewentualnej krytyki swego wniosku, Gudenus oświadczył: „Nie ma on nic wspólnego z rasizmem (…) Nie jestem rasistą, lecz realistą”.

źródło: pap

Według oficjalnych danych, które przytaczają w związku z postulatem Gudenusa austriackie media, w 2017 roku na terytorium Austrii popełniono 1 060 przestępstw z użyciem broni białej. To o 9,6 proc. mniej niż popełniano w latach 2015-16, kiedy do Austrii napłynęło 130 tys. migrantów.