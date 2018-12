„Mamy świadomość, że w Polsce może działać więcej islamistów”

Alvi A. to kolejny radykalny muzułmanin zatrzymany w Polsce.

– Był rozpracowywany od dłuższego czas. Obecnie rozpoznajemy jego środowisko – mówi portalowi tvp.info rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

ABW oświadczyła, że zatrzymany pod koniec listopada Alvi A., Czeczen z rosyjskim obywatelstwem, miał brać udział w walkach na Bliskim Wschodzie po stronie Państwa Islamskiego oraz utrzymywać kontakty z radykalnymi islamistami.



– Alvi A. od dłuższego czasu był w kręgu zainteresowań ABW. Działał w grupie radykałów zajmującej się logistyką powiązanej z organizacją terrorystyczną. Do grupy należało kilka osób, które zostały już rozpoznane przez ABW. Cudzoziemcy zostali wydaleni do kraju pochodzenia – wskazuje Żaryn.



Nielegalna imigracja



Alvi A. będzie sądzony w Polsce, gdzie od lat przebywa legalnie. Czeczen jest już oskarżony o organizowanie nielegalnej imigracji, teraz decyzją sądu trafił do aresztu - jest podejrzany o działalność terrorystyczną. – To są dwie niezależne sprawy – zaznacza rzecznik.



– Obecnie rozpoznajemy środowisko Alviego A., czy są tam osoby zradykalizowane. Zdajemy sobie sprawę, że przesłuchania podejrzanego mogą przynieść nowe informacje w sprawie – dodaje.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal TVP.info

ABW cały czas monitoruje osoby, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być islamistami. – Mamy świadomość, że w Polsce przebywają ludzie, którzy mogą być bojownikami radykalnych organizacji, oraz że może u nas dochodzić do radykalizacji muzułmanów. Prowadzimy działania mające na celu zdobycie informacji na temat tych osób. To nasze stałe zadanie – podkreśla rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.