Kontrowersyjny projekt Trzaskowskiego przegłosowany. „Za miesiąc podwyżka za śmieci”

Rada Warszawy przegłosowała projekt uchwały w sprawie „podwyżek” za przekształcenie prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Projekt został wniesiony z inicjatywy prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, który drastycznie zmienił wcześniejsze założenia. – Za miesiąc prawdopodobnie będzie podwyżka za śmieci, a za kolejnych kilka miesięcy podwyżka cen biletów – powiedział portalowi tvp.info radny PiS Sebastian Kaleta.

Przed wyborami radni stolicy przyjęli uchwałę, która miała dawać możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z 98-proc. bonifikatą. Uchwałę autorstwa PiS przyjęto jednogłośnie. Na propozycji mieli skorzystać mieszkańcy lokali w spółdzielniach mieszkaniowych. Uchwała miała wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.



Po przejęciu władzy w Warszawie Rafał Trzaskowski postanowił drastycznie zmienić wcześniejsze założenia. W projekcie nowej uchwały zapisano, że bonifikata wynosi 60 proc., gdy opłata jednorazowa za przekształcenie zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Jeśli opłata zostanie wniesiona w drugim roku, to bonifikata wyniesie 50 proc., w trzecim – 40 proc., w czwartym 30 proc., w piątym – 20 proc., a jeśli w szóstym roku, to bonifikata wyniesie 10 proc. Projekt wniósł na sesję rady miasta wiceprezydent stolicy Robert Soszyński.



Radni wybrani z list Koalicji Obywatelskiej zagłosowali za nowym projektem. Przeciwko byli radni PiS i Monika Jaruzelska.

– To, co zrobiono dziś na radzie miasta, było skandaliczne. Tysiące warszawiaków rano idąc do pracy, myślało o odkładaniu pieniędzy na wykup mieszkań dzięki uchwalonej przed wyborami bonifikacie 98 proc. Teraz ci ludzie wrócą z pracy i dowiedzą się, że w kilka godzin zostało im to odebrane. W kampanii im o tym nie mówiono – powiedział radny m.st. Warszawy Sebastian Kaleta w rozmowie z portalem tvp.info.– Jest to propozycja Rafała Trzaskowskiego, który zamiast realizować swoje obietnice wyborcze, wprowadza pierwszą podwyżkę. Druga jest w kolejce, to będą śmieci. Zobaczycie państwo za miesiąc, prawdopodobnie będzie podwyżka za śmieci, a za kolejnych kilka miesięcy podwyżka cen biletów. Tak rządzi Platforma Obywatelska. Gdyby wygrali w całym kraju, zapewne w kilka miesięcy zlikwidowaliby program 500 plus – dodał radny.