Odkryto ludzkie groby sprzed paru tysięcy lat

Rosyjscy archeolodzy, prowadzący prace badawcze w Ekwadorze, odkryli w środkowej części kraju kamienne narzędzia oraz trzy ludzkie pochówki z okresu neolitu – informuje serwis internetowy Phys.org.

Odkrycia dokonali naukowcy z Uniwersytetu Dalekowschodniego we Władywostoku, prowadzący wykopaliska na stanowisku Loma Atahualpa na wschodnich obrzeżach Parku Narodowego Sangay, w Andach Ekwadorskich w paśmie Kordyliery Wschodniej.



Według archeologów odkryte kamienne narzędzia oraz ludzkie szczątki pochodzą sprzed 10-6 tys. lat, tj. z czasów neolitycznej kultury archeologicznej Las Vegas, rozwijającej się na wybrzeżu dzisiejszego Ekwadoru w okresie ok. 8000-4600 r. p.n.e.



Kultura Las Vegas to jedna z najstarszych neolitycznych kultur Ameryki Południowej, których przedstawiciele prowadzili osiadły tryb życia i zajmowali się rolnictwem.



Odkryte na stanowisku groby to najstarsze ludzkie pochówki, jakie dotąd udało się odnaleźć na obszarze Ekwadoru.

Wcześniej rosyjscy naukowcy prowadzili prace badawcze na odkrytym w 1971 roku i dobrze rozpoznanym neolitycznym stanowisku Real Alto sprzed 6000 lat, położonym na ekwadorskim wybrzeżu Oceanu Spokojnego, ale w 2018 roku przenieśli się na starsze stanowisko Loma Atahualpa w poszukiwaniu ścieżek rozwoju neolitycznych kultur w Ekwadorze, gdzie prowadzili badania wspólnie z naukowcami z ekwadorskiego Uniwersytetu w Guayaquil (ESPOL).

Jak poinformował Aleksander Popow z Uniwersytetu Dalekowschodniego, odkryte groby pochodzą prawdopodobnie z różnych etapów rozwoju neolitycznej kultury, dzięki czemu możliwe będzie przeprowadzenie badań porównawczych ich zawartości i zdobycie nowych informacji o rozwoju pradawnych kultur w okresie 10-6 tys. lat temu.



Artefakty wydobyte na stanowisku Loma Atahualpa są obecnie badane przez ekspertów w różnych krajach.



Kamienne narzędzia zostały przekazane w celu przeprowadzenia badań mechanicznych do laboratorium japońskiego Uniwersytetu Tohoku w Sendai, podobnie jak próbki do datowania radiowęglowego, zaś antropolodzy z Kunstkamery (Muzeum Antropologii i Etnografii im. Piotra Wielkiego) Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu przeprowadzą badania cech morfologicznych ludzkich szczątków odkrytych w Ekwadorze.



Według Aleksandra Popowa, wspólne badania naukowców z rosyjskiego Uniwersytetu Dalekowschodniego oraz ekwadorskiego Uniwersytetu ESPOL zainteresowały ekspertów z wielu krajów. W sympozjum zorganizowanym w ubiegłym roku w Muzeum Real Alto wzięli udział naukowcy z USA, Kanady, Brazylii, Japonii, Polski i innych krajów.