Kantar Public: 34 proc. dla ZP, 27 proc. dla KO w wyborach do Sejmu

W wyborach do Sejmu Zjednoczona Prawica uzyskałaby 34 proc. głosów, 27 proc. uzyskałaby Koalicja Obywatelska a trzecie miejsce ex aequo przypadłoby Kukiz'15 i SLD (po 6 proc.) - wynika z grudniowego sondażu Kantar Public.

Z badania, które przeprowadził Kantar Public, wynika, że 61 proc. respondentów zadeklarowało, że weźmie udział w przyszłorocznych wyborach do Sejmu. Wśród nich najliczniejszy odsetek Polaków - 34 proc. - zadeklarowało oddanie głosu na Zjednoczoną Prawicę. Poparcie dla ZP utrzymało się na takim samym poziomie, jak w listopadzie.



Chęć oddania głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 27 proc. badanych. To jedyna partia - jak podkreśla w komunikacie Kantar Public - która uzyskała wzrost poparcia w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Wzrost notowań KO wynosi 3 punkty procentowe.



Na trzecim miejscu w badaniu z 6 proc. poparciem znalazły się Kukiz'15 (spadek o 3 punkty procentowe) i SLD (spadek o 1 punkt procentowy). Poza Sejmem znalazłyby się PSL (4 proc.), partia Wolność i Partia Razem (po 2 proc.).



Spośród ogółu osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 18 proc. nie potrafiło zdecydować, na kogo oddałoby głos.



Badanie przeprowadzono w dniach 30 listopada-11 grudnia 2018 roku, na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1028 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat.