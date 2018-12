Byli szefowie KNF zatrzymani w sprawie SKOK Wołomin wzajemnie się oskarżają

Podejrzani w sprawie SKOK Wołomin obciążali się wzajemnie w sprawie zaniechań dotyczących wprowadzenia do spółki zarządu komisarycznego. Szefostwo Komisji Nadzoru Finansowego miało nie podzielać obaw pracowników w sprawie działań mafii działającej w wołomińskim SKOK-u – podaje portal wPolityce.pl.

Jak utrzymują źródła portalu, szefostwo KNF nie przygotowało jednej linii zeznań. Wyjaśnienia jego członków mają być ze sobą sprzeczne – różnią się m.in. w kwestii podjęcia działań w sprawie wprowadzenia zarządu komisarycznego do SKOK Wołomin. Zatrzymani mają próbować za wszelką cenę wybielić się przed prokuratorem. W wyjaśnieniach Wojciecha Kwaśniaka i Andrzeja Jakubiaka pojawiać się mają sprzeczne wątki. Z kolei pracownicy mają twierdzić, że ich pomysłów nie akceptowało szefostwo.



Ustalenia portalu są zbieżne z informacjami przekazanymi Prokuraturze Krajowej, z których wynika, że już od lipca do sierpnia 2013 r. w UKNF intensywnie pracowano nad decyzją o wprowadzeniu zarządu komisarycznego.



Z ustaleń prokuratury wynika, że efektem opieszałych działań KNF były straty sięgające 1,7 miliarda złotych. Postawienie przez prokuraturę zarzutów byłym władzom Komisji stwarza możliwość uzyskania odszkodowań poszkodowanym klientom Kasy. Według śledczych kwota wyłudzona z Kasy przez tę grupę sięga 2 mld zł. We wszystkich postępowaniach związanych z aferą postawiono zarzuty 1 tys. 124 osobom. Prawie 300 zostało już prawomocnie skazanych – wyliczyła Prokuratura Krajowa.

