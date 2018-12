Mężczyzna utknął w kanale wentylacyjnym. Pomoc przyszła po dwóch dniach

29-latek został uratowany przez funkcjonariuszy po tym, jak utknął w kanale wentylacyjnym nieczynnej chińskiej restauracji w pobliżu San Francisco. W pułapce przebywał dwa dni, zanim ktoś usłyszał jego słabnące już krzyki i zawiadomił służby.

Policjanci i straż pożarna hrabstwa Alameda zostali wezwani w środę do nieczynnej chińskiej restauracji w San Lorenzo, około 25 mil na wschód od San Francisco, po doniesieniach o „słabym głosie wzywającym pomocy”. Gdy zorientowali się, że dźwięk pochodzi z otworu wentylacyjnego na dachu restauracji, użyli drabiny i znaleźli mężczyznę uwięzionego w blaszanym kanale prowadzącym do kuchni.



29-latek był pokryty smarem i olejem i uwięziony w takiej pozycji, że nie mógł sam się wydostać. Nie wiadomo, jak doszło do jego uwięzienia. Został przewieziony do miejscowego szpitala.



Mężczyzna był wyczerpany fizycznie i odwodniony. Gdyby nie pomoc, prawdopodobnie nie przeżyłby kolejnego dnia – poinformowało biuro szeryfa hrabstwa Alameda.

#wieszwiecej Polub nas