Trzaskowski przeciwko dekomunizacji nazw ulic. Internauci: Wieczna hańba, prezydencie!

Prezydent Warszawy nie chce po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego uregulować nazw ulic stolicy tak, aby przeprowadzić choćby częściową ich dekomunizację, mimo że ma do tego odpowiednie narzędzia. Internauci są oburzeni jego decyzją. „Za wykreślenie ulicy im. Danusi Siedzikówny wieczna hańba, prezydencie Trzaskowski” – czytamy na Twitterze.

Rafał Trzaskowski w autopoprawce wniesionej do projektu uchwały ws. ustalenia planu sieci publicznych szkół proponuje powrót do nazw ulic sprzed dekomunizacji.



Świadczy to o tym, że nie chce on zachować niektórych nazw ulic, mimo że jako prezydent Warszawy ma taką możliwość.



Wystarczyłoby przedłożyć projekt uchwały, która ponownie wprowadziłaby dekomunizację ulic.



Internauci są oburzeni taką decyzją prezydenta Warszawy.

Za wykreślenie ulicy im. Danusi Siedzikówny wieczna hańba prezydencie Trzaskowski #Inka���� — Anna Gańska-Lipińska ������ (@AnnaMariaGL3) 12 grudnia 2018

Chore.



13 grudnia zniknie ulica Inki.



Podpis pod wnioskiem . . . R. @trzaskowski_



Warszawo, tego chcialaś? — Dariusz Lasocki �������� (@Dariusz_Lasocki) 12 grudnia 2018

Danuta Siedzikowna „Inka”, Marek Edelman, Hieronim Dekutowski „Zapora”, Lech Kaczyński, Zbigniew Herbert, Jacek Kaczmarski, Grzegorz Przemyk i wielu innych Bohaterow Naszej Wolności straciło ulice w Warszawie. Wrócili komunistyczni patroni. To łajdactwo. Wstydź się Warszawo — Maciej Wąsik���� (@WasikMaciej) 13 grudnia 2018

To chyba najlepszy komentarz na dzisiaj o dekomunizacji jaka odbyła się w naszym kraju ...13 tego podpisem nowego prezydenta Warszawy przywraca się komunistycznych patronów ulic...13 grudnia znika ul. D. Siedzikówny "Inki"...na rzecz działacza komunistycznego

Fot. Jacek Ozdoba pic.twitter.com/QYjCc9SYlc — EwaL���� (@EwaLTylkoPytam) 13 grudnia 2018

Byłeś w ZOMO byłeś w ORMO

Teraz jesteś za Platformą

➡️ Na wniosek @trzaskowski_

w przedzień 13 grudnia nie będzie w Warszawie ulic

Danuty Siedzikówny "Inki"

Grzegorza Przemyka

Stanisława Pyjasa

H.Dekutowskiego "Zapory"

Boh. z kopalni Wujek

Anny Walentynowicz

Zbigniewa Herberta pic.twitter.com/U3P9199V9X — Brat Wodza ����� �� (@BratWodza) 13 grudnia 2018

#13grudnia, ci których rękoma wprowadzano #stanwojenny nazywani przez posła PO "bohaterami państwa polskiego", w przeddzień rocznicy @trzaskowski_ podpisuje się pod likwidacją ulic: Danuty Siedzikówny "Inki", Bohaterów z kopalni Wujek, Anny Walentynowicz, Zbigniewa Herberta... pic.twitter.com/kKHF8zZTE2 — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) 13 grudnia 2018

Wczoraj Trzaskowski przywracając komunistyczne nazwy ulic, napluł na polskich bohaterow. A dzisiaj w ogóle bym się nie zdziwił gdyby pomknął swoim tęczowym tramwajem na grób Blogosławionego Księdza Jerzego.

Hipokryzja tych ludzi nie zna granic! #13Grudnia — Robert Kwit 💯🇵🇱 (@RobertKwit4) 13 grudnia 2018

