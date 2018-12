Poseł klubu PSL-Unii Europejskich Demokratów Jacek Protasiewicz dołączy do koła Nowoczesnej. W ten sposób Nowoczesna znów będzie miała klub w Sejmie.

Wcześniej na temat przejścia Jacka Protasiewicza do koła Nowoczesnej pojawiło się wiele plotek. Ostatecznie sprawa została wyjaśniona w poniedziałek. M.in. Mirosław Suchoń potwierdził ten fakt na Twitterze.



W zeszłym tygodniu z Nowoczesnej odeszło siedmioro posłów (w tym szefowa klubu Kamila Gasiuk-Pihowicz), którzy wraz z wykluczonym z Nowoczesnej posłem Piotrem Misiłą przeszli do klubu PO, który zmienił nazwę na klub Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska. Po odejściu siedmiu posłów klub Nowoczesnej przestał istnieć i stał się 14-osobowym kołem.



Od zeszłego tygodnia Nowoczesna prowadziła z kilkorgiem posłów rozmowy w sprawie dołączenia do koła, tak aby mogła ona na powrót stać się klubem i nie straciła przez to swej reprezentacji w Prezydium Sejmu czy komisjach sejmowych.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

We wtorek wieczorem w Sejmie zebrał się klub PSL-UED, który rozmawiał o pomocy Nowoczesnej w zachowaniu klubu sejmowego. W środę wieczorem przedstawiciele UED spotkali się z szefem koła Nowoczesnej Pawłem Pudłowskim i szefową Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer.