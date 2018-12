Premier: w dniu wprowadzenia stanu wojennego Polakom odebrano resztki wolności

Stan wojenny to godny największego potępienia atak na próby zdobycia choćby zalążków suwerenności; dla Polaków dzień jego wprowadzenia był dniem, w którym odebrano im resztki wolności - napisał premier Mateusz Morawiecki w czwartek na Twitterze.

Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 r. Tego dnia od rana Polskie Radio i Telewizja Polska nadawały wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w który poinformował o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu dekretem Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.



37 lat temu, w cony z 12 na 13 grudnia 1981 roku na mocy uchwały Rady Państwa, na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, na której czele stanął Wojciech Jaruzelski, na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wprowadzony został stan wojenny. Jego celem była likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie procesów demokratycznych, zainicjowanych w sierpniu 1980 roku. Zagrażały one trwałości systemu komunistycznego oraz utrzymaniu przywództwa przez rządzącą PZPR.



Stan wojenny to godny największego potępienia atak na próby zdobycia choćby zalążków suwerenności. Dla Polaków nie był to tylko "dzień bez Teleranka", ale przede wszystkim dzień, w którym odebrano im resztki wolności. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) December 13, 2018

W czasie stanu wojennego, według różnych źródeł, straciło życie od kilkudziesięciu do stu osób. Zgodnie z danymi Instytutu Pamięci Narodowej, internowanych zostało około 10 tysięcy, w tym niektóre osoby więcej niż raz. Wiele innych było represjonowanych, wyrzucanych z pracy, relegowanych ze studiów, inwigilowanych przez bezpiekę.