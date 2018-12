Do rejestracji zgłosiło się już ponad tysiąc kół gospodyń wiejskich

– W procesie rejestracji jest 1058 kół gospodyń wiejskich – poinformowałw Sejmie minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. W jego ocenie świadczy to o dużym zainteresowaniu tworzeniem takich organizacji na wsi.

Do środy zgłosiło się do rejestru 458 z już istniejących kół, a z miejscowości, gdzie ich nie było – 600. – To pokazuje, że ci wszyscy, którzy mówili, że to jest humbug, coś sztucznego, tworzonego przez PiS na wybory, nie mieli racji. Jest duże zapotrzebowanie – zaznaczył minister, odpowiadając na pytanie posłów PiS.



– Docierają do mnie informacje z różnych województw o szerokiej dezinformacji dotyczącej kół gospodyń wiejskich, głównie ze strony działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy straszą, że jeżeli się zarejestrujecie pod rządami nowej ustawy, to Urząd Skarbowy was złupi, będziecie płacili podatki – mówił szef resortu rolnictwa.



Wyjaśnił, że ustawa o kołach gospodyń wiejskich to przede wszystkim ustawa, która nadaje kołom osobowość prawną, czyli to, czego pod rządami ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników koła nie miały.



„Naprawiamy błędy historii”



Ardanowski przypomniał, że w 13 grudnia mija rocznica wprowadzenia stanu wojennego i właśnie w tym okresie (X 1982 r.) została wprowadzona ustawa, która regulowała podległość kół gospodyń wiejskich pod kółka rolnicze. – To jest naprawianie błędów historii – stwierdził.



Podkreślił, że koła, które zostały utworzone na starych zasadach, mogą dalej istnieć, jeżeli zdecydują o tym ich członkowie. Jeżeli w jednej wsi jest kilka kół, to na zasadzie praw nabytych mogą one dalej istnieć.



Przy tworzeniu nowych kół w tych miejscowościach, gdzie nie było ich do tej pory, może powstać jedno koło, gdyż „nie chcemy tworzyć sztucznych podziałów na wsi”. – Koło ma być organizacją integrującą mieszkańców wsi, a nie dzielącą np. ze względu na ambicje lokalnych liderów – dodał.

źródło: pap

Proces rejestrowania kół odbywa się w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR utworzyła specjalną stronę, gdzie są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania ze strony kół.Ustawa o kołach gospodyń wiejskich została podpisana przez prezydenta w listopadzie i jej przepisy już weszły w życie. W jej myśl koła gospodyń wiejskich są dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Koło może założyć dziesięć osób.