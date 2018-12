Tchórzewski: Rekompensaty ws. wzrostu cen energii – w przygotowaniu

W przygotowaniu są rekompensaty za wzrost cen energii, ale jesteśmy też przygotowani na inne warianty; przedstawimy je po decyzji Urzędu Regulacji Energetyki (URE) – poinformował w Sejmie minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Odpowiadając na pytania posłów PO-KO o wzrost cen energii elektrycznej i system rekompensat dla odbiorców, szef resortu energii podkreślił, że „wysokość taryf dopiero będzie zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki, a nasze końcowe propozycje będą przedstawione po decyzji prezesa URE”.



Minister zaznaczył, że „najdalej jesteśmy w przygotowaniu ws. rekompensat, ale inne warianty też są możliwe i też o nich myślimy”. Zapewnił też, że „rachunek za energię elektryczną nie wzrośnie w 2019 r. w porównaniu do tego, co było w 2018 r.”.



Tchórzewski mówił też, że resort chce, żeby małe i średnio przedsiębiorstwa, które stanowią ok. 97 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, też miały zrekompensowaną podwyżkę cen energii, podobnie jak i samorządy.

źródło: pap

We wtorek Urząd Regulacji Energetyki ogłosił, że prezes URE wzywa dystrybutorów oraz sprzedawców energii do przedstawienia szczegółowych informacji na temat możliwych oszczędności w spółkach, o których informował wcześniej minister energii.Regulator zapowiedział, że zwróci się także do ministra energii o przekazanie danych, które „pozwoliły na oszacowanie oszczędności w spółkach energetycznych na ok. 1 mld zł”. W ocenie URE pojawiająca się możliwość oszczędności wskazuje, że przedsiębiorstwa energetyczne powinny ponownie przeanalizować i skorygować wnioski taryfowe.Prezes URE oczekuje na odpowiedzi przedsiębiorstw do dnia 18 grudnia br.Nowe ceny mogą wejść w życie najwcześniej 14 dni od dnia opublikowania zatwierdzonej przez prezesa URE taryfy.