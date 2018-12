Śmierć „żółtej kamizelki” pod kołami tira. Polski kierowca zatrzymany

Kolejna tragedia podczas protestów „żółtych kamizelek” ze Francji. Koło Awinionu pod kołami tira zginął uczestnik blokady. Kierowca próbował uciekać z miejsca wypadku, ale został zatrzymany.

Do wypadku doszło w nocy ze środy na czwartek na rondzie przy wyjeździe na autostradę. – Ofiarą jest 23-letni mężczyzna – powiedziała Caroline Armand z lokalnej prokuratury na antenie telewizji LCI.



Według lokalnej telewizji France 3 Provence, kierowca próbował uciekać, został jednak zatrzymany. – Kierowca trafił do aresztu. To obywatel Polski – wskazała Armand. Wiadomo, że 26-latek nie mówi po francusku.



Policja bada okoliczności tragedii – czy była to ze strony Polaka próba sforsowana blokady, czy wypadek. Według niepotwierdzonych oficjalnie informacji, kierowca mógł wpaść w panikę na widok grupy „żółtych kamizelek” blokujących zjazd z autostrady.



Protesty „żółtych kamizelek” trwają od połowy listopada. Zaczęto je organizować wobec sprzeciwu dla planowanych podwyżek akcyzy na paliwo. Szybko stały się masowym ruchem sprzeciwu wobec polityki prezydenta Emmanuela Macrona.

Podczas demonstracji doszło już do serii wypadków, w których śmierć poniosło sześć osób. 17 listopada w Sabaudii zginęła starsza kobieta. Dwa dni później zginął motocyklista potrącony przez kierowcą vana, który chciał uniknąć demonstrantów.W nocy z 1 na 2 grudnia kierowca auta zginął po zderzeni z ciężarówką, która gwałtownie zahamowała przed barykadą w Arles w południowej Francji. Również 1 grudnia 80-letnia kobieta odniosła obrażenia podczas wybuchu granatu łzawiącego i zmarła następnego dnia.Prawie 1,5 tys. osób zostało rannych, w większości podczas starć z policją.Rząd, policja i wszystkie partie polityczne poza skrajną lewicą Jean-Luca Melenchona apelują do „żółtych kamizelek”, by zrezygnowały z protestów i manifestacji w najbliższą sobotę ze względu na poszukiwania w całym kraju sprawcy zamachu w Strasburgu.