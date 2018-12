Polski kierowca potrącił uczestnika jednej z francuskich blokad drogowych. Poszkodowany zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Do tragedii doszło minionej nocy na zjeździe z autostrady w pobliżu Avignonu.

Ofiara miała 23 lata. Ciało mężczyzny zostało przewiezione do miejscowości Nimes.



26-letni polski kierowca, który usiłował uciec z miejsca wypadku, został wkrótce potem zatrzymany i osadzony w areszcie. Policja bada okoliczności tragedii – czy była to ze strony Polaka próba sforsowana blokady, czy wypadek.



Według niepotwierdzonych oficjalnie informacji, kierowca mógł wpaść w panikę na widok grupy „żółtych kamizelek” blokujących zjazd z autostrady.



To szósta śmiertelna ofiara od rozpoczęcia protestów przed niemal pięcioma tygodniami. Prawie 1,5 tys. osób zostało rannych.

Rząd, policja i wszystkie partie polityczne poza skrajną lewicą Jean-Luca Melenchona apelują do „żółtych kamizelek”, by zrezygnowały z protestów i manifestacji w najbliższą sobotę ze względu na poszukiwania w całym kraju sprawcy zamachu w Strasburgu.