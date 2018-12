Zamach w Szwecji udaremniony. „Przygotowania trwały od jakiegoś czasu”

Szwedzka policja wraz ze służbami bezpieczeństwa SAPO zatrzymała w czwartek rano jedną osobę podejrzaną o przygotowywanie lub podżeganie do ataku terrorystycznego. Wcześniej policja przeprowadziła podobne akcje, w wyniku których zatrzymano kilka osób.

W wydanym w środę komunikacie SAPO poinformowała, że przeprowadzono kilka operacji w zachodniej Szwecji.



„Przygotowania do przestępstwa terrorystycznego trwały od jakiegoś czasu i mają międzynarodowe powiązania” – poinformowały szwedzkie służby specjalne.



Według gazety „Goeteborgs-Posten” do zatrzymania kilku osób doszło w regionie Goeteborga, w gminach Ale i Surte w zachodniej Szwecji.



Stopień zagrożenia terrorystycznego w kraju nie został zmieniony i pozostaje na podwyższonym poziomie, trzecim w pięciostopniowej skali, co oznacza, że może nastąpić atak.

