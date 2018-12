Śmierć sekretarza Grudnia. Dlaczego Jaruzelski uwięził swoich towarzyszy?

13 grudnia do obozów dla internowanych trafiło m.in. kilkudziesięciu byłych partyjnych dygnitarzy PRL. Akta oskarżenia dla wszechmogących dotąd Edwarda Gierka czy Zdzisława Grudnia miały pokazać ludowi, że władza wojskowa, choć surowa, to sprawiedliwa. Wojciech Jaruzelski szybko jednak uznał, że zeznania partyjnych baronów obciążą całą władzę ludową. Dla wszystkich byłych notabli skończyło się więc na kilku miesiącach w „internacie” i amnestii. Dla wszystkich z wyjątkiem jednego, który umierał w celi.

W znakomitym dramacie Wojciecha Tomczyka „Norymberga” jest scena, w której stary ubek, próbujący rozliczyć się ze swoją przeszłością, tłumaczy dziennikarce, na czym naprawdę polegała działalność aparatu PRL. Publicystka uznawała, że nawet jeśli ktoś przez lata popierał reżim i z nim współpracował, to mógł odkupić swoje winy i zostać bohaterem choćby w stanie wojennym jako internowany. Ubek nie wytrzymał: – Gierek też był internowany. Szydlak, Wrzaszczyk, Pyka. (…) Grudzień nawet umarł w „internacie”. I co, też był bohaterem? – zapytał



Ta scena przypomina o partyjnych kacykach, którzy niemal z dnia na dzień z wszechwładnych czerwonych książąt stali się nikim. Dosięgła ich „każąca ręka sprawiedliwości ludowej”, której wcześniej tak chętnie używali. Czy jednak można ich nazwać ofiarami stanu wojennego?



Marzenie towarzysza sekretarza



Wspomniany Zdzisław Grudzień był członkiem Biura Politycznego KC PZPR i I sekretarzem PZPR w Katowicach. Słowem, w Polsce mógł wiele, a na Śląsku niemal wszystko. Towarzysze w kraju dobrze o tym wiedzieli, dlatego gdy w 1976 r. tow. sekretarz wspomniał tu i ówdzie o swoich marzeniu, jakim była porządna willa, jego otoczenie zaczęło zastanawiać się, jak sprostać oczekiwaniom przełożonego.



Nie było tu mowy o byle szałasie. Willa musiała dorównać prestiżowemu stanowisku jej użytkownika, co wiązało się z poważnymi kosztami, a tych tow. Grudzień wolał ich uniknąć. Władze partyjne znalazły rozwiązanie. Willę postanowiono dołączyć do inwestycji już zaplanowanych. Do przebudowy jednej z ulic w Katowicach włączono więc aneksem budowę kilku domów jednorodzinnych. W ten sposób profesjonalnie zadbano również o sąsiedztwo sekretarza. Obok po domku przydzielono m.in. prof. Adamowi Gierkowi (synowi Edwarda Gierka, przywódcy PZPR) i wicepremierowi Tadeuszowi Pyce. Inwestycji nadano priorytetowy charakter i tempo prac.

Wille towarzyszy Gierka i Grudnia miały kosztować nieco ponad 3,5 mln zł. W rzeczywistości zapłacono za nie ponad 27 mln. A to dlatego, że wykończenie domów też musiało być na odpowiednim poziomie.



W artykule „Rachunek dla bezkarnych” Tadeusza Biedzkiego z Trybuny Robotniczej, opublikowanym pół roku przed stanem wojennym, czytamy: „O blisko ośmiokrotnym wzroście kosztów zdecydowały te wszystkie luksusy, które znalazły się w środku: dywany z Kowar, które trafiły tutaj zamiast na eksport, zwolnione z puli pewexowskiej przez wojewodę materiały budowlane, sprowadzane z Austrii urządzenia sanitarne, parkiety olchowe, marmury, sauna automatyczna, meble, firany, żyrandole, narzuty dekoracyjne, itp. Stanowiły one tzw. ponadstandardowe wyposażenie, za które powinien płacić użytkownik, ale ani Gierek, ani Grudzień nie płacili (pokryli jedynie drobne wydatki…)”.



Za krótkie ręce władzy



Wszystko wydało się po strajkach 1980 r. i legalizacji Solidarności. W obozie władzy zapanował chaos. Pojawiali się coraz odważniejsi dziennikarze opisujący malwersacje partyjnych bonzów, a ci mieli coraz krótsze ręce, by ich powstrzymać.



Edward Gierek trafił z kłopotami kardiologicznymi do szpitala i stracił ster władzy we wrześniu 1980 r. W lipcu kolejnego roku zabrakło go już w PZPR. Podobnie było z innymi towarzyszami. Coraz częściej interesowała się nimi Najwyższa Izba Kontroli i inne komisje badające defraudacje na różnych szczeblach.

Rosnąca niechęć społeczeństwa do nietykalnych malwersantów, którzy w każdym przemówieniu mówili o socjalistycznej uczciwości i poświęceniu, postanowił wykorzystać gen. Wojciech Jaruzelski. Z wieloma partyjnymi bonzami znał się osobiście. Gdy byli przy władzy, odwiedzali się, wysyłali życzenia na imieniny; teraz jednak należało się od nich nie tylko odciąć, ale i przykładnie ich ukarać.Gdy w nocy z 12 na 13 grudnia patrol BOR zapukał do drzwi byłego I sekretarza PZPR, ten początkowo nie mógł uwierzyć w to, co się dzieje. Funkcjonariuszy wpuścił do domu dopiero po telefonicznym potwierdzeniu rozkazu w komendzie MO.

Partyjni dygnitarze trafili do ośrodka w Promniku pod Warszawą i w Juracie. Potem wszystkich przetransportowano do ośrodka w Głębokiem. Warunki ich pobytu były o wiele gorsze od tych, w jakich przebywał Lech Wałęsa. Właściwie odpowiadały standardom, w których zazwyczaj doświadczali zwykli internowani działacze i zwolennicy Solidarności. Cele niedogrzane, brak środków higienicznych, krótkie spacery, a i te pod nadzorem, aroganckie i poniżające zachowanie strażników.

Frustrację niewątpliwie pogłębiała świadomość, że uwięzili ich towarzysze, z którymi jeszcze całkiem niedawno machali z trybun pochodom pierwszomajowym, a w przeciwieństwie do internowanych ludzi Solidarności, nie mogli teraz liczyć na wsparcie społeczeństwa.



Zdrowie byłych dygnitarzy, i tak już mocno sfatygowane, w wielu przypadkach pogarszało się z dnia na dzień. Do złych warunków dochodził stres potęgowany wiedzą, że przeciwko nim przygotowywane są akty oskarżenia. Edwardowi Gierkowi zarzucono „zagarniecie mienia społecznego w wysokości 26,5 mln. zł stanowiących równowartość środków finansowych wydatkowanych na budowę domu w Katowicach, budowę warzywnika przy tym domu i remont willi w Ustroniu Śląskim”. Akt oskarżenia w tej sprawie był gotowy 31 grudnia 1981 r.



Zdzisław Grudzień miał się zmierzyć z zarzutem „nakłaniania woj. Kiermaszka [Stanisław Kiermaszek, wojewoda katowicki – przyp. red.] do wydatkowania 49 mln zł na budowę trzech domów w Katowicach, z których jeden zajął dla siebie”. Akt oskarżenia czekał na niego od 10 stycznia 1982 r.



Sekretarz Grudzień miał już za sobą dwa zawały. W „internacie” dodatkowo nabawił się zapalenia płuc. Mimo częstych badań nie podjęto jednak decyzji, by umieścić go w szpitalu. Trafił tam dopiero 30 stycznia prosto z celi, gdy był już praktycznie w stanie agonalnym. Tego samego dnia zmarł.





Rok skrócił się o miesiąc



Według Macieja Maciejowskiego z IPN wojskowa obsługa ośrodka w Głębokiem kategorycznie odrzucała oskarżenia o złe traktowanie internowanych byłych notabli. Ppłk. Henryk Gut przekonywał, że problem tkwił w mentalności Grudnia, który miał arogancko odmawiać przyjmowania podawanych mu leków.

Oskarżenia przeciwko partyjnej wierchuszce nie nabrały jednak prawdziwego procesowego tempa. Jaruzelski wiedział, że drążenie stylu życia jego niedawnych kolegów, a szczególnie ich publiczne zeznania, mogą również postawić w złym świetle cały aparat PRL-u, łącznie z jego otoczeniem. Według IPN generałowi odradzał to osobiście rzecznik rządu Jerzy Urban.



Ostatecznie, po śmierci Grudnia, byli dygnitarze dostali lepszą opiekę medyczną i przewieziono ich do ośrodka w Promniku, gdzie zdecydowanie polepszyły się warunki. W 1982 r. stopniowo wychodzili na wolność. Powołano jeszcze Trybunał Stanu dla byłych członków władz partyjnych i państwowych, których emisariusze generała próbowali przekonywać do złożenia samokrytyki i rezygnacji z obciążania ekipy Jaruzelskiego. Te negocjacje nie przyniosły jednak skutku. Stopniowo więc akty oskarżenia zaczęły tracić na znaczeniu, w końcu Prokuratura Generalna nie dopatrzyła się szczególnej winy oskarżonych, a całość załatwiła amnestia, ogłoszona z okazji 40-lecia PRL.