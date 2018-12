Nietoperze kontrolujące szkodniki mogą uratować lasy deszczowe

Kilka gatunków nietoperzy może pomóc hodowcom ryżu na Madagaskarze w kontrolowaniu szkodników tych upraw. Dzięki temu, w obliczu mniejszej presji finansowej, farmerzy przestaną zamieniać lasy na pola - uważają naukowcy z University of Cambridge.

Naukowcy zmienili jad osy w antybiotyk Naukowcy z MIT zamienili jeden ze składników jadu os w substancję, która zabija bakterie, ale jest bezpieczna dla ludzkich komórek. Teraz badacze... zobacz więcej

Lasy deszczowe na Madagaskarze są przekształcane w pola uprawne w tempie 1 proc. rocznie, a wiele z tych działań napędza uprawa tamtejszego podstawowego zboża - ryżu.



Głównym z powodów jest działalność szkodników, owadów, które niszczą ogromne ilości upraw, co skłania miejscowych farmerów do niszczenia coraz większych połaci lasów w celu tworzenia pól. W wyniku takich działań następuje dewastacja siedlisk i utrata bioróżnorodności.



Jednak nie wszystkie gatunki cierpią. Doskonale funkcjonują w takim otoczeniu owadożerne nietoperze i to może mieć istotne konsekwencje dla rolników i ekologów.



Należący do międzynarodowej grupy badawczej Ricardo Rocha z wydziału zoologii University of Cambridge odkrył, że kilka gatunków tubylczych nietoperzy odnosi korzyści ze zmian w środowisku i poluje na owady rojące się nad polami ryżowymi. To m.in. nocek malgaski, podkasaniec długopalcy, mops osiedlowy i goblinek pomarszczony.

#wieszwiecej Polub nas

– Te zwycięskie gatunki zapewniają Madagaskarowi cenne, darmowe usługi jako biologiczni eliminatorzy szkodników – powiedział Rocha. – Odkryliśmy, że sześć gatunków nietoperzy poluje na szkodniki, np. Spodoptera mauritia i Herpetogramma licarsisalis z rzędu motyli. Szkody powodowane przez te owady wywierają na farmerach dużą finansową presję, a to prowadzi do deforestacji. – wyjaśnił.

Naukowcy nagrali ponad tysiąc sekwencji ultradźwięków wydawanych przez nietoperze w trakcie tropienia ofiar. Rejestrowali je w 54 miejscach w okolicy Ranomafana National Park na południowym wschodzie kraju, aby znaleźć ulubione miejsca żerowania ssaków.



Okazało się, że aktywność nietoperzy nad polami była znacznie większa niż w lasach - siedem razy większa nad nawadnianymi polami ryżowymi, a 16 razy - nad uprawami położonymi na zboczach, co jasno wskazuje, że zwierzęta te wolą zdobywać pożywienie w tych stworzonych przez człowieka ekosystemach.



Naukowcy sugerują, że nietoperze wolą ten drugi rodzaj pól, bo brak wody i odpływ składników odżywczych sprawia, że ryż jest bardziej podatny na ataki szkodników. Nocne ssaki mogą być pomocne nie tylko w ochronie ryżu, ale i innych upraw, m.in. kawy, trzciny cukrowej czy cytrusów.



– Efektywność nietoperzy w walce ze szkodnikami została już potwierdzona w USA i Katalonii, ale nasze badanie jako pierwsze pokazuje, że dzieje się to na Madagaskarze, gdzie stawka jest wysoka, zarówno dla rolników, jak i działaczy na rzecz ochrony przyrody – przypomniał James Kemp, współautor badania z University of Lisbon.