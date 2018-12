Kombatanci apelują do Rafała Trzaskowskiego o dekomunizację nazw stołecznych ulic

Radni PiS chcą, by Rada Warszawy podjęła uchwałę, w której zwraca się do prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego o nieprzywracanie nazw ulic, zmienionych w zeszłym roku uchwałą wojewody mazowieckiego. Inicjatywa radnych PiS to odpowiedź na apel środowisk kombatanckich i niepodległościowych w sprawie nazw ulic.