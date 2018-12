Kombatanci apelują do Rafała Trzaskowskiego o dekomunizację nazw stołecznych ulic

Radni PiS chcieli, by Rada Warszawy podjęła uchwałę, w której zwróci się do prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego o nieprzywracanie nazw ulic, zmienionych w zeszłym roku uchwałą wojewody mazowieckiego. Inicjatywa radnych PiS to odpowiedź na apel środowisk kombatanckich i niepodległościowych w sprawie nazw ulic. Stołeczni radni zdecydowali jednak, że nie zajmą się w czwartek stanowiskiem PiS.

Na początku czwartkowej sesji przewodniczący klubu PiS Cezary Jurkiewicz zawnioskował o włącznie do porządku obrad stanowiska ws. dekomunizacji ulic. „Odpowiadając na apel środowisk kombatanckich, Rada m.st. Warszawy wzywa prezydenta m.st. Warszawy do przygotowania uchwał zmieniających nazwy ulic na terenie m.st. Warszawy zgodnie z ustawą z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego” – napisali w stanowisku radni PiS.



„My, weterani walk o Niepodległość Rzeczypospolitej, represjonowani za wierność Polsce przez niemieckich, sowieckich i komunistycznych zbrodniarzy, zwracamy się z gorącym apelem do pana Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, przewodniczącej rady m.st. Warszawy oraz wszystkich radnych stolicy, o nieprzywracanie nazw ulic i obiektów, które w jakikolwiek sposób upamiętniają osoby (...) propagujące zbrodniczy system totalitarny, jakim był komunizm” – brzmiał apel odczytany przez sędziego Bogusława Nizieńskiego, dwukrotnie odznaczonego Orderem Odrodzenia Polski.



„Nadawanie ulicom (…) stosownych nazw i patronów ma cel budujący tożsamość kulturową i historyczną miejsca. (...) Doświadczenie historyczne Polski, a także jej niezwyciężonej stolicy, ma skłaniać do troski o pamięć także w sferze praktyki nazewnictwa ważnych dla stolicy miejsc” – brzmiała dalsza część apelu.

Konferencja radnych @pisorgpl w sprawie zmian naz ulic na komunistycznych aparatczykow.



Jsst z nami Sedzie Nizieński.#KomunisciWracaja pic.twitter.com/zrv9EuOR5I — Dariusz Lasocki �������� (@Dariusz_Lasocki) 13 grudnia 2018

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info, PAP

Stołeczni radni zdecydowali jednak, że nie zajmą się w czwartek stanowiskiem PiS ws. dekomunizacji nazw stołecznych ulic.7 grudnia Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyroki WSA o uchyleniu 44 zarządzeń wojewody zmieniających nazwy ulic w Warszawie w związku z ustawą dekomunizacyjną - w tym ws. zmiany al. Armii Ludowej na al. Lecha Kaczyńskiego. Uchylenia zmian tych nazw są więc prawomocne.NSA w uzasadnieniu swych orzeczeń wskazał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prawidłowo uznał, iż zarządzenia wojewody o zmianach nazw ulic podjęto z naruszeniem przepisów, zaś sporządzenie opinii IPN - na której oparto te zarządzenia - było niewłaściwe.W Warszawie w wyniku decyzji NSA oprócz uchylenia zmiany al. Armii Ludowej na ul. Lecha Kaczyńskiego prawomocne stały się m.in. uchylenia zmian nazw ze Stanisława Wrońskiego na Anny Walentynowicz, Małego Franka na Danuty Siedzikówny "Inki", Zygmunta Modzelewskiego na Jacka Kaczmarskiego, 17 Stycznia na Komitetu Obrony Robotników, Teodora Duracza na Zbigniewa Romaszewskiego, Stanisława Kulczyńskiego na Rodziny Ulmów, Leona Kruczkowskiego na Zbigniewa Herberta, Antoniego Kacpury na Stefana Melaka oraz Hanki Sawickiej na Zofii Kossak-Szczuckiej.