„Mazowsze” kolędowało na Dworcu Centralnym

Halę główną Dworca Centralnego w Warszawie wypełnił dźwięk kolęd śpiewanych przez Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Zespół wystąpił w stuosobowym składzie, w kostiumach i z kapelą. Koncertowi towarzyszyły też fragmenty spektaklu jasełkowego „Betlejem Polskie”.

Widowisko rozpoczęło się na dworcu Warszawa Zachodnia, skąd odjechał specjalny pociąg do Warszawy Centralnej. Wsiadł do niego zespół „Mazowsze” w stuosobowym składzie. Gdy pociąg dotarł do celu, zespół przeszedł w bożonarodzeniowym orszaku od peronów do hali głównej dworca, przy dźwięku pastorałek.



Tam odbył się 20-minutowy koncert, składający się z kolęd oraz fragmentów spektaklu „Betlejem Polskie”.



W widowisku brały udział również dzieci, które na co dzień występują w spektaklu „Betlejem Polskie”.



W hali głównej Dworca Centralnego zapanowała bożonarodzeniowa atmosfera także z innego powodu. W środę rozbłysła stojąca tam kilkumetrowa choinka.