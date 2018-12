„Są w Polsce siły, które próbują tę rocznicę wykorzystać do swoich celów”

– Nie ma innego obozu politycznego w Polsce, który tak jednoznacznie by się od lat domagał rozliczenia sprawców stanu wojennego – powiedział w TVP1 wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Planowaną demonstrację KOD i Obywateli RP pod siedzibą PiS w Warszawie uznał za próbę wykorzystania rocznicy do partykularnych celów politycznych.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. na mocy uchwały Rady Państwa, na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, na której czele stanął Wojciech Jaruzelski, na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wprowadzony został stan wojenny.



W rocznicę tych dramatycznych wydarzeń KOD i Obywatele RP organizują demonstrację pod siedzibą PiS na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Jak twierdzą w zapowiedzi wydarzenia w na Facebooku, obecna władza to „reżim czerpiący wzorce z PRL-u”, który „rujnuje to, co z mozołem budowali obywatele Polski przez ostatnie 30 lat”.



– To bardzo niedobrze, że są w Polsce siły polityczne, które próbują tę rocznicę wykorzystać do swoich jakichś partykularnych celów politycznych. A łączenie tej rocznicy z nami jest w ogóle skandaliczne, bo nie ma innego obozu politycznego w Polsce, który tak jednoznacznie by się od lat domagał rozliczenia sprawców stanu wojennego – powiedział w TVP1 wicemarszałek Senatu Adam Bielan.

Podkreślił, że „to jest wielki wyrzut sumienia wolnej Polski, że nie potrafiła szybko, sprawnie, skuteczne osądzić osób odpowiedzialnych za wprowadzenie stanu wojennego”.– Mam nadzieję, że takich incydentów, jak ten KOD-u i Obywateli RP będzie jak najmniej, a będzie jak najwięcej godnego upamiętniania przede wszystkim ofiar stanu wojennego, bo o tym powinniśmy pamiętać – podkreślił wicemarszałek Senatu.Przyznał, że on sam przez wiele lat bywał w nocy z 12 na 13 grudnia na demonstracjach pod willą Wojciecha Jaruzelskiego. – Wczoraj nie byłem, mamy w tej chwili posiedzenie Senatu, do późna obradowaliśmy. Ale dziękuję tym, którzy o tej rocznicy pamiętają – powiedział.