Peruwiańczyk z zespołem Downa wystartuje w rajdzie Dakar

Po raz pierwszy w historii Rajdu Dakar w arcytrudnej rywalizacji weźmie udział osoba z zespołem Downa. Będzie nią Peruwiańczyk Lucas Baron, który pojedzie jako pilot w kategorii lekkich pojazdów UTV. W aucie za kierownicą usiądzie jego ojciec Jacques.

– Ojciec jest dla mnie specjalną osobą. To mój pierwszy rajd i jestem zdenerwowany – powiedział Lucas, który marzył o takiej wyprawie od kilku lat. Jego ojciec, 55-letni Jacques, pięć razy brał udział w rajdzie Dakar w kategorii motocykli.



Nie będzie to pierwszy start syna i ojca – w 2017 r. jechali w rajdzie Baja Inka, a w tym roku uczestniczyli w Inca Challenge.



Trasa 41. Rajdu Dakar ma 5,5 tys. km, a rywalizacja toczyć się będzie po raz pierwszy w historii wyłącznie na terytorium Peru, w większości po piaszczystej pustyni. Rozpocznie się 7 stycznia w Limie, a zakończy po 10 dniach także w stolicy tego kraju. Na 5,5 tys. km 3 tys. to odcinki specjalne, z czego 70 proc. stanowią wydmy i piasek.

źródło: pap

Wśród 534 uczestników jest 11 Polaków, ale zabraknie Rafała Sonika, który w 2015 r. triumfował w rywalizacji quadów. Rywalami duetu Peruwiańczyków w kategorii SxS (UTV) będą Maciej Domżała i Rafał Marton. W tej samej klasie pilotem Meksykanina Santiago Creeli Garza Riosy będzie Szymon Gospodarczyk, który w zeszłym roku był trzeci w parze z francuskim kierowcą.