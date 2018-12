Premier: Serdecznie dziękuję za zaufanie dla całej Rady Ministrów

Serdecznie dziękuję za zaufanie nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla całej Rady Ministrów, całej naszej biało-czerwonej drużyny – napisał w nocy na Twitterze premier Mateusz Morawiecki po udzieleniu wotum zaufania rządowi.

„Serdecznie dziękuję za zaufanie nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla całej Rady Ministrów, całej naszej biało-czerwonej drużyny. Cieszę się, że posłowie docenili wszystko to, co udało się nam, jako Prawu i Sprawiedliwości, zrobić dotychczas dla Polski i Polaków” – napisał szef rządu po udzieleniu wotum.



Sejm udzielił wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Z takim wnioskiem szef rządu wystąpił do Sejmu w środę przed południem, prosząc Izbę o „ocenę ostatniego roku i ostatnich trzech lat” rządu Zjednoczonej Prawicy.



Za wnioskiem głosowało 231 posłów, przeciw było 181; 2 wstrzymało się od głosu.

Serdecznie dziękuję za zaufanie nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla całej Rady Ministrów, całej naszej biało-czerwonej drużyny. Cieszę się, że posłowie docenili wszystko to, co udało się nam, jako Prawu i Sprawiedliwości, zrobić dotychczas dla Polski i Polaków. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 12 grudnia 2018

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Podczas zgłaszania wniosku o udzielenie przez Sejm wotum zaufania dla rządu premier prosił Izbę „o ocenę ostatniego roku i ostatnich trzech lat” rządów Zjednoczonej Prawicy.– Mam nadzieję, że Polacy powierzą nam stery rządów za rok – dodał. Zaprosił też opozycję do współpracy i wdrażania „wspaniałej zmiany”.W piątek wieczorem Sejm ma zająć się wnioskiem Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności dla Rady Ministrów. Kandydatem na nowego premiera jest lider PO Grzegorz Schetyna; on też ma uzasadniać w piątek wniosek Platformy.