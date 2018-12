Marihuana warta 3 mln zł w tirze z mandarynkami. CBŚP udaremniło przemyt

Centralne Biuro Śledcze Policji przejęło w okolicach Zduńskiej Woli 112 kg marihuany, przemyconej do Polski z Hiszpanii. Narkotyki - warte ponad 3 mln zł - były ukryte w tirze wiozącym mandarynki.

Jak poinformowała rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji kom. Iwona Jurkiewicz, przemycane narkotyki zostały przejęte w województwie łódzkim. Wcześniej policjanci uzyskali informację, że samochód ciężarowy jadący trasą S8 może przewozić kontrabandę.



– Funkcjonariusze natychmiast sprawdzili tę informację – powiedziała kom. Jurkiewicz. CBŚP zatrzymało tira na MOP Paprotnia-Południe, gdy kierowca zjechał na parking.



– Okazało się, że kierowca przewożący z Hiszpanii do Polski transport mandarynek miał poukrywany w owocach inny towar. Funkcjonariusze skontrolowali dokładnie samochód ciężarowy. W lukach technicznych naczepy samochodu znaleziono 32 czarne plastikowe worki wypełnione suszem roślinnym. Badania wykazały, że jest to marihuana o wadze ponad 112 kg – podała rzeczniczka CBŚP. Według wstępnych szacunków narkotyki mogły być warte ponad 3 mln zł.

(fot. cbsp.policja.pl)

W działaniach policji uczestniczyli także funkcjonariusze z urzędu celno-skarbowego w Łodzi. To ich pies służbowy, wyszkolony do wykrywania narkotyków, pomógł w odnalezieniu ukrytych paczek.



Funkcjonariusze zatrzymali 52-letniego kierowcę tira, któremu w Prokuratorze Rejonowej w Zduńskiej Woli przedstawiono zarzut udziału w wewnątrzwspólnotowym nabyciu znacznych ilości środków odurzających w postaci 112,4 kg marihuany. Decyzją Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli został on tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.



Jak ustalono, kierowca zmierzał z transportem do hurtowni w województwie lubelskim.





(fot. cbsp.policja.pl)