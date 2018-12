Katastrofa kolejowa w Turcji. Są ofiary śmiertelne i dziesiątki rannych

Co najmniej dziewięć osób nie żyje, a 50 zostały ranne w wypadku kolejowym, do którego doszło w czwartek nad ranem w Ankarze – poinformowały lokalne władze. Trwają poszukiwania ocalałych z wypadku.

Pociąg ekspresowy jadący z Ankary do miasta Konya w środkowej części kraju zderzył się ze składem technicznym sprawdzającym stan torów na stacji Marsandiz ok. godz. 4.30 (godz. 2.30 w Polsce), po czym uderzył w pobliską kładkę dla pieszych – oświadczył gubernator prowincji Ankara, Vasip Sahin.



Jak dodał, pociąg ekspresowy wykoleił się w rezultacie zderzenia. Na zdjęciach i nagraniach zamieszczonych przez tureckie media widać, że fragmenty kładki spadły na dwa znajdujące się poniżej wagony.



Obecne na miejscu służby ratunkowe poszukują ocalałych. – Liczymy na to, że nie będzie już więcej ofiar – podkreślił Sahin.

#SONDAKİKA#Ankara- #Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren’in bu sabah Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçide çarpması sonucu iki vagonu devrildi. Kazadan İlk görüntüler... pic.twitter.com/kci27rUgUm — Kanal 58 (@tv58comtr) 13 grudnia 2018

#SONDAKİKA | Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası... Olay yerinden ilk görüntüler... — Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 13 grudnia 2018

(fot. PAP/EPA/STRINGER)

Według mediów ruch na stacji Marsandiz, oddalonej o ok. 8 km od głównego dworca kolejowego w Ankarze, zazwyczaj nie jest duży.Przyczyna wypadku na razie nie jest znana. Nie wiadomo, z jaką prędkością poruszały się oba składy, gdy doszło do wypadku. Wiadomo jedynie, że według rozkładu jazdy pociąg relacji Ankara-Konya nie zatrzymywał się na stacji Marsandiz.

W lipcu w prowincji Edirne na północnym zachodzie Turcji wykoleił się pociąg pasażerski; w wypadku zginęły 24 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych.



W styczniu 2008 roku dziewięć osób poniosło śmierć w rezultacie wykolejenia się pociągu z powodu uszkodzenia szyn w prowincji Kutahya na południe od Stambułu. Z kolei w styczniu 2004 roku życie straciło 41 osób, a 80 odniosło obrażenia, gdy w prowincji Sakarya, na północnym zachodzie kraju, z torów wypadł pociąg dużych prędkości.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar dileriz.#YHT#Ankara#Konya pic.twitter.com/cBNP7kJnBC — Konya İl Müftülüğü (@KonyaMuftulugu) 13 grudnia 2018

Schweres Zugunglück in #Ankara mit mehreren Toten und vielen Verletzten: Hochgeschwindigkeitszug entgleist und kollidiert mit Überführung. https://t.co/uv30Fb6dys — SRF News (@srfnews) 13 grudnia 2018