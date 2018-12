Węgry: Demonstracja w Budapeszcie po głosowaniu w parlamencie

Przeciwnicy przyjętej w środę przez parlament Węgier nowelizacji kodeksu pracy, zwiększającej górny limit nadliczbowych godzin pracy, wyszli na ulice Budapesztu, protestując przeciwko nowym przepisom. Doszło do przepychanek z policją, która użyła gazu łzawiącego.

Demonstranci zgromadzeni na wezwanie partii opozycyjnych przeszli m.in. pod siedzibę Fideszu, a następnie na pl. Kossutha pod budynek parlamentu, gdzie doszło do przepychanek z policjantami strzegącymi budynku.



Zebrani - których według różnych źródeł było 500-1000 osób - skandowali „Orban, zabieraj się” i „Precz z rządem”. Według komunikatu opublikowanego późnym wieczorem na stronie węgierskiej policji „coraz agresywniej zachowujący się protestujący prowokują policjantów”, rzucając z nich jajkami i puszkami po piwie.



Dowódca policjantów zlecił użycie sprzętu ochronnego, takiego jak kamizelki ochronne, ale „mimo to czterech policjantów odniosło obrażenia”.„W celu powstrzymania rosnącej agresji użyto gazu łzawiącego” – dodano w komunikacie.Opozycja próbowała nie dopuścić do przyjęcia nowelizacji kodeksu pracy, blokując mównicę w sali posiedzeń parlamentu, a także krzycząc, gwiżdżąc i włączając syrenę.Według opozycji nowelizację przyjęto niezgodnie z przepisami, gdyż wiceprzewodniczący parlamentu Janos Latorcai wobec zablokowania mównicy prowadził posiedzenie z ławy poselskiej.Kancelaria parlamentu wydała jednak wieczorem komunikat, w którym napisała, że przepisy nie mówią o tym, by posiedzenie mogło być prowadzone wyłącznie z mównicy.