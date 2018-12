SBB kieruje skargę do Komisji Europejskiej

Stowarzyszenie „Stop Bankowemu Bezprawiu” złożyło skargę do Komisji Europejskiej na art. 485 par. 3 kodeksu postępowania cywilnego wraz z apelem o pilne wydanie zabezpieczenia tego przepisu - poinformowało SBB w oświadczeniu podpisanym przez prezesa Arkadiusza Szcześniaka.

W oświadczeniu SBB zwrócił uwagę, że w pierwszej połowie 2018 r. w sądach wydano ponad 163 tys. nakazów zapłaty dotyczących roszczeń z umów, których jedną ze stron był bank. Zostały one wydane właśnie na podstawie art. 485 par. 3 kodeksu postępowania cywilnego, a roszczenia banków uwzględniono w ponad 77 proc. przypadkach – dodał.











Stowarzyszenie przypomina, że brak umocowania w prawie europejskim dla obecnego brzmienia art. 485 par. 3 kpc potwierdza postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydane na podstawie pytania prejudycjalnego pochodzącego z Polski. #wieszwiecej Polub nas

Zdaniem Stowarzyszenia „konsumenci w ramach tego postępowania zostali pozbawieni nie tylko praw wynikających z przepisów Dyrektyw Unii Europejskiej”, ale równocześnie naruszono ich prawa wynikające z art. 38 Karty Praw Podstawowych „Ochrona konsumentów”. „Dlatego też Stowarzyszenie złożyło skargę do KE” – głosi oświadczenie SBB.Stowarzyszenie przypomina, że brak umocowania w prawie europejskim dla obecnego brzmienia art. 485 par. 3 kpc potwierdza postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydane na podstawie pytania prejudycjalnego pochodzącego z Polski.„Co prawda Rząd Polski przygotowuje zmianę przepisów w przedmiocie postępowania nakazowego, jednak prace te trwają już ponad rok, a projekt nadal nie został skierowany pod obrady parlamentu. Dodatkowo Stowarzyszenie wystosowało 8 października 2018 r. apel do wszystkich posłów o poparcie zmian tych przepisów. Do dnia dzisiejszego ustne poparcie dla proponowanych przez Stowarzyszenie zmian wyraził jedynie Klub Kukiz'15. Nasuwa się zatem pytanie: czy pozostałe kluby parlamentarne nie widzą potrzeby usunięcia przepisów niezgodnych z Dyrektywą UE, mimo zapadających wyroków TSUE?” – czytamy w oświadczeniu.





Potrzeba pilnego działania







Zdaniem Stowarzyszenia to działanie pilne i konieczne „ze względu na fakt, iż część sędziów nie respektuje wyroków TSUE - w szczególności I wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie”.



Już w październiku SBB złożyło w Sejmie projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, zakładający skreślenie art. 485 par. 3 kpc, definitywnie eliminujący możliwość stosowania bankowego tytułu egzekucyjnego (uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją już w 2015 roku) oraz dostosowujący polskie prawo do orzeczenia TSUE w sprawie wydawania nakazów zapłaty na podstawie ksiąg bankowych.



Projekt, jak informował wtedy PAP Szcześniak, Stowarzyszenie złożyło we wszystkich klubach parlamentarnych, licząc, że któryś z nich złoży projekt jako inicjatywę poselską.