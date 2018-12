Premier Theresa May obroniła się przed wotum nieufności

Brytyjska premier Theresa May obroniła się w środę przed wnioskiem o udzielenie jej wotum nieufności jako przewodniczącej Partii Konserwatywnej. Sojusznicy szefowej rządu zgromadzili 200 głosów przy zaledwie 117 posłach, którzy domagali się jej rezygnacji.

W głosowaniu wzięło udział 317 posłów Partii Konserwatywnej (100 proc. uprawnionych). Przemawiając przed słynnymi drzwiami na Downing Street po ogłoszeniu wyniku głosowania ws. wotum nieufności dla jej przywództwa w ugrupowaniu, May przyznała jednak, że „znaczna” liczba deputowanych zagłosowała przeciwko niej, i zapewniła, że uważnie wysłuchała ich opinii.







„Po tym głosowaniu musimy wziąć się za realizowanie Brexitu w interesie Brytyjczyków i budowanie lepszej przyszłości dla naszego kraju” – podkreśliła, zapowiadając podjęcie kolejnej próby renegocjacji z UE w sprawie tzw. mechanizmu awaryjnego dla Irlandii Północnej (ang. backstop).







Zapisane w projekcie umowy wyjścia z UE rozwiązanie zakłada, że w razie braku innego rozwiązania Zjednoczone Królestwo byłoby zmuszone do pozostania w unii celnej i elementach rynku wspólnego UE, a także mogłoby dojść do powstania granic regulacyjnych między Wielką Brytanią a Irlandią Północną. Te zmiany pozwoliłyby na uniknięcie powrotu twardej granicy między Irlandią Północną a Irlandią i kontynuację trwającego od 1998 roku procesu pokojowego.







Szefowa rządu zaznaczyła jednak, że „choć doprowadzenie do Brexitu jest ważne, to musimy się także skupić na innych kwestiach, które ludzie uważają za istotne i mające znaczenie dla nich na co dzień; sprawach, dla których weszliśmy do polityki”. W tym kontekście wymieniła m.in. dalszą reformę sektora publicznego (w tym służby zdrowia) oraz budowę nowych mieszkań. May obroniła się w środę przed wnioskiem o udzielenie jej wotum nieufności jako przewodniczącej Partii Konserwatywnej.







