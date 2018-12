Julia Przyłębska: Mogę zapewnić, że wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem

– Mogę zapewnić, że wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem – powiedziała w programie „Gość Wiadomości” prezes Trybunału konstytucyjnego Julia Przyłębska. Odniosła się w ten sposób do zarzutu, że składy orzekające w TK są wyznaczane niezgodnie z obowiązującą ustawą.

Siedmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego przed tygodniem skierowało list do prezes Przyłębskiej. Ocenili oni, że składy orzekające TK są wyznaczane niezgodnie z obowiązującą ustawą, z pominięciem porządku alfabetycznego.



Według nich świadczy o tym wyraźna dysproporcja w liczbie spraw powierzanych sędziom, w szczególności spraw o fundamentalnym znaczeniu dla państwa.



Prezes Trybunału Julia Przyłębska odniosła się do tych zarzutów na antenie TVP Info.



– Ustawa wyraźnie mówi, że składy wyznacza prezes TK według kolejności alfabetycznej z uwzględnieniem wpływu sprawy, liczby i charakteru. Czyli alfabet plus dodatkowe elementy – powiedziała.

– Mogę zapewnić, że wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem – dodała.Julia Przyłębska zauważyła, że ci sami sędziowie, którzy napisali do niej list, nie skierowali żadnego pisma do prezesa Rzeplińskiego, który wyznaczał składy nieznane ustawie.– Ustawa przewidywała pełen skład Trybunału, a pan prezes Rzepliński wyznaczał, bez podstawy prawnej, pięciosobowy skład – oznajmiła i dodała, że niektórzy z tych sędziów orzekali w tym składzie.

Przyłębska wyraziła oburzenie, że sędziowie oczekują od niej, aby przekazała list prezydentowi, I prezes Sądu Najwyższego, prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prezesowi Trybunału Sprawiedliwości UE.



– Chcę powiedzieć, że to jest niezgodne z prawem, nie ma takiej możliwości. Nie ma procedury, w której jakikolwiek organ miałby nadzorować prace Trybunału Konstytucyjnego – stwierdziła i podkreśliła, że polski Trybunał jest niezależny, suwerenny i nie ma (…) żadnego nadzorcy w Polsce ani w Europie.



Prezes TK oznajmiła, na antenie TVP Info, że na list odpowiedziała. – Ja sędziom odpowiadam. Oni są niezadowoleni, bo nie takiej chcieli uzyskać odpowiedzi – stwierdziła.





Przyłębska zauważyła, że Trybunał pracuje w cichości, spokoju, zgodnie z obowiązującymi zasadami i prawem. – Mogę zapewnić, że dopóki będę prezesem, tak będzie pracował – stwierdziła.



– Nie naruszam obowiązującego prawa, nie postępuję tak, jak wcześniej postępował prezes Rzepliński, czyli w sposób, który w mojej ocenie był niezgodny nie tylko z prawem, ale i pewnymi zasadami – dodała.