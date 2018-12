Parlament Europejski potępił budowę gazociągu Nord Stream 2

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie umowy stowarzyszeniowej UE z Ukrainą i reform w tym kraju. W dokumencie uwzględniono poprawkę zgłoszoną przez europosłanką Annę Fotygę (PiS), która potępia budowę gazociągu Nord Stream 2.

Posłowie do PE zdecydowanie potępili w rezolucji niedawną agresję Rosji na Ukrainę w Cieśninie Kerczeńskiej i zażądali od Rosji natychmiastowego i bezwarunkowego oddania wszystkich ukraińskich okrętów i uwolnienia marynarzy. Ich zdaniem Rosja musi zagwarantować swobodę żeglugi przez Cieśninę Kerczeńską i na Morzu Azowskim.



Europosłowie wzywają też UE i jej państwa członkowskie do wprowadzenia dodatkowych sankcji wobec Rosji, jeżeli ukraińscy żołnierze nie zostaną zwolnieni i jeśli dojdzie do dalszej eskalacji w regionie.



Fotyga złożyła do rezolucji poprawkę, która została przyjęta. Zgodnie z nią „PE potępia budowę gazociągu Nord Stream 2, ponieważ jest to projekt polityczny, który zagraża bezpieczeństwu Europy i wysiłkom na rzecz dywersyfikacji dostaw energii, i w związku z tym wzywa do unieważnienia tego projektu”.



Fotyga: nie tak się traktuje agresorów



– Od wielu lat przestrzegam, że Nord Stream 1 i Nord Stream 2 są projektami bardzo szkodliwymi dla procesu integracji UE, świadczą o braku solidarności europejskiej, pogarszając bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej. W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę angażowanie się w tego typu projekty jest sprzeczne z zasadami traktowania agresorów – powiedziała Fotyga po głosowaniu.



– Cieszę się, iż moją opinię podzielił dzisiaj także Parlament Europejski – dodała.

W rezolucji, cztery lata po podpisaniu przez UE układu o stowarzyszeniu z Ukrainą, Parlament Europejski postanowił dokonać oceny tego porozumienia. Z dokumentu wynika, że umowa jest wdrażana pomimo licznych niedociągnięć, którymi władze ukraińskie muszą się jeszcze zająć.



Posłowie podkreślają, że Ukraina przeprowadziła reformy w takich dziedzinach, jak energia, zdrowie, emerytury, edukacja, administracja publiczna i decentralizacja, a także w zakresie obrony i bezpieczeństwa, bankowości i stabilizacji makroekonomicznej. Reformom tym jednak towarzyszyły drastyczne podwyżki cen, cięcia w świadczeniach socjalnych i pogorszenie dostępu do opieki społecznej.



Pochwała Ukrainy



Posłowie do PE chwalą Ukrainę za dobrą współpracę w sektorze energetycznym i jej osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność kontynuowania reform, zwłaszcza na rynku gazu i energii elektrycznej.

W rezolucji podkreślono, że Ukraina powinna priorytetowo potraktować walkę z korupcją i zająć się problemami związanymi z władzą oligarchów oraz kontynuować reformy decentralizacyjne.



Posłowie wyrażają ubolewanie, że istniejący system sądownictwa pozostaje nieskuteczny, skorumpowany i politycznie zależny, ale popierają wysiłki na rzecz rozwiązania tego problemu. Sędziowie i prokuratorzy muszą być wybierani w sposób bardziej przejrzysty i wiarygodny - stwierdza tekst.



Dokument został przyjęty 443 głosami za, przy 105 przeciw i 30 wstrzymujących się.

#wieszwiecej Polub nas