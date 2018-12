Inguszetia: Wybuch granatu w pobliżu centrum handlowego. Sprawcy zabici

Dwaj policjanci zostali ranni w wybuchu granatu w Nazraniu w Inguszetii na rosyjskim Kaukazie Północnym; sprawcy, którzy zaatakowali policjantów przy próbie zatrzymania, zostali zabici – podały rosyjskie agencje informacyjne.

MSW Inguszetii powiadomiło, że do incydentu doszło w pobliżu jednego z centrów handlowych. Podczas próby zatrzymania jeden z dwóch mężczyzn rzucił w policjantów granatem. Rannych funkcjonariuszy przewieziono do szpitala.



Według niektórych źródeł jest jeszcze jedna ofiara śmiertelna: część mediów podała, że w incydencie zginął pracownik ochrony.



Jak poinformowała agencja TASS, napastnicy to dwaj mężczyźni podejrzani o terroryzm. Obaj zostali zabici.

