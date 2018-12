Rzeczniczka rządu: Premier będzie obecny na piątkowej debacie ws. wotum nieufności

Premier Mateusz Morawiecki będzie obecny na piątkowej debacie w Sejmie nad wnioskiem PO o wotum nieufności dla rządu – poinformowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Sejm udzielił wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Z takim wnioskiem szef rządu wystąpił, prosząc Izbę o „ocenę ostatniego roku i ostatnich trzech lat” rządu Zjednoczonej Prawicy.



W piątek wieczorem Sejm ma zająć się wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności dla Rady Ministrów. Kandydatem na nowego premiera jest lider Platformy Grzegorz Schetyna; on też ma uzasadniać w piątek wniosek PO.



Rzeczniczka rządu zapowiedziała po głosowaniu, że premier będzie uczestniczył w debacie nad swoim odwołaniem. – 13-14 grudnia premier przebywa w Brukseli, będzie brał udział w posiedzeniu Rady Europejskiej. Po posiedzeniu wraca i będzie obecny – poinformowała Kopcińska.



Pytana, czy premier wystąpi w piątek w Sejmie, by odnieść się do zarzutów lidera PO, rzeczniczka rządu podkreśliła, że Mateusz Morawiecki „nigdy nie unikał i nie unika trudnych pytań”.



– Dzisiaj nie unikał odpowiedzi, odpowiedział na wszystkie zadane pytania, w tym te najtrudniejsze. Taką uprawia politykę, jest zawsze otwarty, zawsze do dyspozycji – zapewniła Kopcińska.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Pytana, czy po głosowaniu nad wotum widzi potrzebę, by Sejm raz jeszcze wypowiedział się w tej sprawie, Kopcińska podkreśliła, że szef rządu zadał podczas swego wystąpienia „konstruktywne dla Polski pytanie: jak rządzić”.– Nie ma znaczenia dla Polaków, kto rządzi. Ważna jest sytuacja gospodarcza naszego kraju, ważne jest bezpieczeństwo polskich rodzin i przez tę parę godzin wskazywał na różnice właśnie w czasach, kiedy rządzili nasi poprzednicy i trzy lata rządów PiS – dodała Kopcińska.Według niej premier szczegółowo odpowiedział na pytania posłów.– Przedstawił obraz stabilnego, bezpiecznego, solidarnego państwa polskiego. Stoi za sterami rządu, który konsekwentnie realizuje zobowiązania wyborcze – zaznaczyła rzeczniczka rządu.