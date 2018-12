3,5 sekundy do „setki”. Studenci Politechniki Śląskiej zaprezentowali swój bolid

Studenci Politechniki Śląskiej zaprezentowali swoje ostatnie dzieło – bolid „Quarado”, który wystartuje w prestiżowych zawodach Formula Student. Pojazd waży 220 kg i przyspiesza od 0 do 100 km/godz. w 3,5 sekundy.

Poprzedni pojazd Studenckiego Koła Naukowego u PolSl Racing – motocykl z napędem elektrycznym „Elektra” – wywalczył podwójne złoto w zawodach Smart Moto Challenge we Wrocławiu. Najnowszy pojazd to znacznie udoskonalona i lżejsza wersja poprzedniego o nazwie SW-01.



– Naszym głównym zadaniem było zbudowanie bolidu, który byłby o 25 proc. lepszy pod każdym względem od poprzedniego. Byliśmy pewni, że uda nam się zbudować pojazd, który mógłby konkurować z najlepszymi. Wyniki badań eksperymentalnych przerosły nasze oczekiwania – mówi Maciej Marzec, lider projektu „Quarado”.



Studenci zwiększyli moc silnika z 75 do 95 KM, a „zbili” wagę pojazdu o 60 kg. Prędkość 100 km/godz. „Quarado” osiąga sekundę szybciej od poprzednika.



– Bolid został w większości wykonany z nowoczesnych materiałów, jak kompozyty z włókna węglowego, co dało redukcję masy elementów poszycia przy jednoczesnym zwiększeniu jego sztywności, a także stali z domieszką chromu i molibdenu, co zwiększyło wytrzymałość ramy – tłumaczy Bartłomiej Urbański z PolSl Racing.

– Ultralekkie felgi wykonano z magnezu. Przy wykonaniu wielu elementów wykorzystano nowoczesne metody szybkiego prototypowania, jak druk 3D. Zmiany nie ominęły również instalacji elektrycznej, gdzie dzięki dopracowaniu projektu udało się znacznie zmniejszyć masę wiązki elektrycznej. Wykorzystano również bardzo lekki akumulator litowo-jonowy – dodaje Urbański.Skupiający 45 studentów PolSl Racing działa od pięciu lat. Zrzesza on hobbystów z niemal wszystkich wydziałów Politechniki Śląskiej. Zajmuje się budową prototypowych pojazdów o napędzie spalinowym i elektrycznym.– Krótkie słowo, które określa pracę i zaangażowanie członków koła PolSl Racing, to profesjonalizm. To profesjonalny zespół, z którym mam zaszczyt współpracować, a przyjemność płynąca z tej współpracy jest ogromna – przekonuje opiekun studentów profesor Mirosław Szczepanik.