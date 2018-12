Axel Springer pozywa korespondenta TVP na 200 tys. zł. „To przechodzi ludzkie pojęcie”

Ringier Axel Springer pozywa korespondenta TVP w Niemczech Cezarego Gmyza i domaga się przeprosin oraz zapłaty 200 tys. zł. Powodem ma być wpis w mediach społecznościowych. „To co wyprawia ten koncern w Polsce przechodzi ludzkie pojęcie” – napisał na Twitterze dziennikarz.

We wrześniu 2017 r. autor jednego z tekstów „Faktu” oburzył się, że szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Klaudiusz Pobudzin w notatce do dziennikarzy TVP napisał, jak dobierać słowa podczas serwisów informacyjnych o wydarzeniach z 1 września 1939 r.



„Przypominam, że w relacjach i materiałach o rocznicy wybuchu II wojny światowej mówimy Niemcy, a nie hitlerowcy czy naziści” – poinformował Pobudzin.



Treść notatki prawdopodobnie nie spodobała się redaktorowi „Faktu”, który postanowił napisać o tym artykuł.



Do całej sprawy odniósł się na Twitterze korespondent TVP Cezary Gmyz, który oznajmił: „Jest coś w tym wysoce niestosownego, że to »Fakt« się oburza. Nie sądzisz, że powinniście milczeć Robert Feluś, mając nazistowskiego wydawcę?”.



Ringier Axel Springer – wydawca „Faktu” – w związku z tym wpisem postanowił pozwać dziennikarza na 200 tys. zł. Domaga się także przeprosin. Gmyz skomentował ten fakt na Twitterze.

Czy ja robię zagadnienie z tego, że globalny koncern jakim jest Springer chce mnie skroić na niewyobrażalną dla mnie sumę 200 tys za jeden wpis na tt? Owszem robię. I będę robił bo to wyprawia ten koncern w Polsce przechodzi ludzkie pojęcie — Cezary „Trotyl” Gmyz (@cezarygmyz) 10 grudnia 2018

#wieszwiecej Polub nas