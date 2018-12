Mistrz ujawnia tajniki treningu siłowego. „Wzmacnia mięśnie i psychikę”

Mistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim Norweg Havard Boekko ujawnił tajniki swojego treningu siłowego. Panczenista poluje na zwierzęta, a potem martwe łosie, renifery i jelenie ciągnie po zamarzniętym jeziorze.

– To wyjątkowy trening, wzmacniający moje mięśnie i siłę, a poza tym bardzo wzmacniający psychicznie, ponieważ przebywając samotnie w lasach resetuję się przed zawodami – powiedział 31-letni Boekko.



Jesienią w Norwegii przeciętny jeleń po całym lecie spędzonym w lasach pełnych pożywienia waży ok. 200 kg, łoś 400-550, a renifer średnio 150-200 kg.



Panczenista wyjaśnił, że zawody i zgrupowania zabierają mu ponad 200 dni w roku, lecz jesienią udało mu się upolować dużego łosia, jelenia i renifera. Każde z tych zwierząt przeciągnął kilkaset metrów po lodzie po kilka razy, używając butów z kolczastą podeszwą lub łyżew.



Dziennik „Verdens Gang” zamieścił fotografię z niecodziennego treningu 11 listopada, podczas którego Boekko ciągnie kilkusetkilogramowego jelenia, którego sam zastrzelił. Zdjęcie opublikował na swoim koncie na portalu Instagram.



Jest to, jak powiedział, jego „myśliwski profil” i dlatego ma nazwę „Hallingjakt”. Jej pierwsza część to nazwa regionu, z którego pochodzi – Hallingdal, a druga to „jakt”, czyli polowanie.

Havard Boekko opowiedział, że nie tylko poluje, lecz także oprawia zabite przez siebie zwierzęta. „Ojciec podarował mi własnoręcznie zrobiony nóż do tego celu, ponieważ polowanie to tradycja rodzinna” – wyjaśnił.

Norweg wyjaśnił też, że łyżwiarstwo szybkie nie przynosi tyle pieniędzy co inne sporty zimowe. Z kolei myślistwo jest stosunkowo lukratywnym zajęciem; dlatego, podobnie jak kilka generacji jego rodziny, też się nim zajmuje.



Według norweskich danych rynek mięsa z jelenia, łosia i dzikiego renifera to 6 tys. ton, co przy średniej cenie skupu 7,5 euro za kilogram wynosi 45 mln euro. W sklepach mięso z tych zwierząt kosztuje 8-10 razy więcej. W 2017 r. upolowano 42 tys. jeleni, 32 tys. łosi i 5,5 tys. dzikich reniferów.



Boekko jest jednym z pół miliona Norwegów mających licencję myśliwską. Na upolowanych jesienią trzech zwierzętach zarobił 45 tys. euro i nie ukrywa, że jest to ważna część jego dochodów.



– Podczas ostatnich zawodów PŚ w Tomaszowie Mazowieckim za drugie miejsce w biegu drużynowym otrzymaliśmy z dwoma kolegami 5 tys. dolarów do podziału na trzech – przyznał.





Norweg podczas zimowych igrzysk w Pjongczangu, które były jego czwartą olimpiadą, zdobył złoty medal drużynowo. W Vancouver (2010) był trzeci na 1500 metrów. W 2011 r. zdobył złoty medal mistrzostw świata na tym dystansie. Dwa razy wygrał PŚ w punktacji generalnej na 1500 metrów i raz na 5000/10000 metrów.