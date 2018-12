Dworczyk: Wotum zaufania jest dowodem dobrych wskaźników makro- i mikroekonomicznych

Myślę, że głównym przesłaniem, które wybrzmiało z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego w Sejmie, była potrzeba dialogu i rozmowy o tym, co jest istotne dla Polski, co ważnego w Polsce dzisiaj się dzieje – powiedział szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Na antenie TVP Info dodał, że „wotum zaufania udzielone rządowi jest dowodem dobrych wskaźników makro-i mikroekonomicznych”.

Sejm udzielił wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Z takim wnioskiem szef rządu wystąpił do Sejmu, prosząc Izbę o „ocenę ostatniego roku i ostatnich trzech lat” rządu Zjednoczonej Prawicy.



Michał Dworczyk oznajmił na antenie TVP Info, że premier Mateusz Morawiecki wyjeżdża w czwartek do Brukseli, gdzie odbędą się dyskusje o ważnych tematach.



– Do tego, żeby być poważnie traktowanym, potrzebny jest mocny mandat – powiedział szef KPRM i dodał, że „premier biorąc pod uwagę, co zrobiła opozycja, próbując podważyć mandat zaufania, uznał, że najlepszym wyjściem będzie poproszenie sejmu o wotum zaufania”.



Tuż po głosowaniu Dworczyk powiedział dziennikarzom zebranym w Sejmie, że „premier bardzo merytorycznie przedstawił osiągnięcia i główne kierunki działań Rady Ministrów”.

źródło: TVP Info, PAP

– Myślę, że głównym przesłaniem, które wybrzmiało z wypowiedzi pana premiera, zarówno tej pierwszej, jak i kolejnej, była potrzeba dialogu i rozmowy o tym, co jest istotne dla Polski, co ważnego w Polsce dzisiaj się dzieje – stwierdził. Jak dodał, cieszy się z wyniku głosowania.– Ważne jest to, żebyśmy rozmawiali, a nie próbowali robić jakichś konfrontacji. Tu tak naprawdę nie ma pytania, które postawił Grzegorz Schetyna, kto ma rządzić, tylko jak Polska powinna być rządzona, żeby się stabilnie rozwijać – oznajmił.Dworczyk podkreślił, że Polska przy różnej krytyce „jawi się jako wyspa pokoju z dobrymi danymi gospodarczymi. – Myślę, że jest się z czego cieszyć, a to wotum zaufania udzielone rządowi jest dowodem dobrych wskaźników makro i mikro ekonomicznych – powiedział.