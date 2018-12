Sylwester Marzeń z Dwójką znów w Zakopanem

Plejada polskich gwiazd, wyjątkowi zagraniczni goście, tysiące osób pod sceną i miliony przed telewizorami – tak zapowiada się tegoroczna odsłona Sylwestra Marzeń z Dwójką, który po raz kolejny odbędzie się w Zakopanem. Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski i burmistrz Zakopanego Leszek Dorula podpisali umowę ws. organizacji imprezy w stolicy Tatr.

– Dobra telewizja jest wtedy, kiedy pozostawia po sobie dobre marki, instytucje i formaty. Takim formatem jest narodowy sylwester w Zakopanem. To była rzecz, która chodziła mi po głowie od 20 lat, kiedy jeszcze nie miałem pojęcia, że będę prezesem TVP. Dlaczego sylwestra nie ma w Zakopanem, skoro cała Polska jedzie do Zakopanego? Cieszę się, że to moje marzenie mogło być zrealizowane – powiedział prezes TVP.



Jak zaznaczył, świetna atmosfera i publiczność to nie wszystko. – Muszą być jeszcze fantastyczni wykonawcy. Tak jak mieliśmy ich w 2016 r. i 2017 r., tak samo mamy fantastycznych wykonawców, plejadę krajowej i zagranicznej czołówki na sylwestrze w tym roku – poinformował Jacek Kurski.



Przypomniał również o znakomitym wyniku oglądalności poprzedniego Sylwestra Marzeń. – W zeszłym roku rozbiliśmy system oglądalności. Prawie 8 mln widzów w tzw. piku w czasie najlepszego występu – powiedział.



– Bardzo dziękuję burmistrzowi Zakopanego Leszkowi Doruli, któremu jednocześnie gratuluję zwycięstwa w pierwszej turze wyborów samorządowych i odnowienia mandatu burmistrza, że mamy tak fantastyczną współpracę z Zakopanem. Już dzisiaj wszystkich państwa zapraszam na najlepszy, najwspanialszy Sylwester Marzeń z Dwójką w Zakopanem – podkreślił prezes TVP.







Wśród artystów na scenie w Zakopanem pojawią się m.in. Margaret, Golec uOrkiestra, Sławomir, Marcin Sójka (zwycięzca 9. Edycji „The Voice of Poland”), Komodo, Michał Kwiatkowski, Zenon Martyniuk, Sylwia Grzeszczak, Natalia Szroeder, Al Bano i Romina Power oraz Thomas Anders z Modern Talking.



Wyjątkowym gościem będzie zwyciężczyni tegorocznej Eurowizji Junior, 13-letnia Roksana Węgiel.

źródło: TVP Info

Imprezę poprowadzą Barbara Kurdej-Szatan, Tomasz Kammel i Norbi. Transmisja od godz. 20:00 w TVP2.