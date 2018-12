Wiceminister zdrowia: Chcemy płacić za wyniki terapii

Wiceminister zdrowia Marcin Czech wyraził nadzieję, że w przyszłym roku rozpocznie się program pilotażowy polegający na wdrożeniu systemu, w którym refundowane będą leki dające pozytywne wyniki w wybranych terapiach onkologicznych.

Podsekretarz stanu powiedział w środę w trakcie debaty „Refundacja za wyniki terapeutyczne. Jak refundować skuteczne leczenie przy ograniczonym budżecie?”, że prawdopodobnie pilotażem będzie objęta hematoonkologia, w tym leczenie szpiczaka plazmocytowego. – W przyszłym roku powinniśmy się doczekać takiego programu – zapowiedział Czech.



W rozmowie z PAP wiceminister zdrowia wyjaśnił – w dużym uproszczeniu – jak działa model, w którym płaci się za efekty terapii.



– Umowa zawarta między płatnikiem publicznym, czyli szeroko rozumianym decydentem w ochronie zdrowia, a firmą farmaceutyczną stanowi, że płatnik publiczny płaci tylko za sukces terapeutyczny. To znaczy, że się refunduje lek w momencie, kiedy pacjent na niego odpowiada, czyli np. nie ma progresji choroby albo uzyskuje się określoną długość przeżycia. Kiedy nie ma takiej odpowiedzi, kiedy określony lek nie działa u danego pacjenta, wtedy ryzyko finansowe bierze na siebie producent, a płatnik publiczny nie refunduje takiego leczenia – wytłumaczył podsekretarz stanu.

#wieszwiecej Polub nas

– Mówiąc obrazowo, jeżeli uczeń mówi nauczycielowi, że uczył się, a nie umie, to nie dostanie pozytywnej oceny. Otrzyma ją jedynie wówczas, kiedy się nauczy i dobrze napisze egzamin – dodał. Podkreślił, że mechanizm dzielenia ryzyka oparty na efekcie leczenia jest dużo bardziej skomplikowany.



Czech poinformował, że w przyszłym roku „chciałby spróbować wprowadzić płacenie za efekt”. Zaznaczył jednak, że będzie to zależało od bardzo wielu czynników, w tym m.in. od tego, „w jakim stopniu uda się zinformatyzować system, czy będzie miał, kto to zrobić, czy będą analitycy itd.”



Wiceminister ujawnił, że o systemie informatycznym rozmawiał z partnerami włoskimi, którzy już wdrożyli płacenia za efekty.



– Mamy z nimi taką niepisaną umowę (...), że podzieliliby się z nami nieodpłatnie swoim systemem – powiedział. Wyjaśnił, że korzystając z włoskiego systemu, można stworzyć polski odpowiednik przystający do naszych warunków.



Debatę „Refundacja za wyniki terapeutyczne. Jak refundować skuteczne leczenie przy ograniczonym budżecie?” zorganizowała „Rzeczpospolita” przy współpracy „Polityki Zdrowotnej”.