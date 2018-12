12-latek zadźgał matkę podczas kłótni o palenie. Został zwolniony bez zarzutów

12-latek ze środkowych Chin, który zabił matkę nożem, został zwolniony bez postawienia zarzutów. Dziennik „South China Morning Post” zwraca uwagę, że zbrodnia wywołała debatę, jak należy postępować z nieletnimi popełniającymi najpoważniejsze przestępstwa.

Zabił matkę, bo go denerwowała. Teraz usłyszał wyrok O karze 25 lat więzienia dla Daniela N., oskarżonego o zabicie matki, zdecydował Sąd Okręgowy w Częstochowie. Do zbrodni doszło w maju 2017 r.... zobacz więcej

Do morderstwa doszło 2 grudnia w mieście Sihushan leżącym w prowincji Hunan. 12-letni Wu Jiakang zabił 34-letnią Chen Xin podczas kłótni w domu, w którym znajdował się również jego dwuletni brat. Kobieta została zaatakowana w sypialni. Na jej ciele naliczono ponad 20 ran kłutych.



Policja ustaliła, że wcześniej kobieta zbiła chłopca skórzanym pasem po tym, jak przyłapała go na paleniu.



Po zabiciu matki Jiakang zadzwonił z telefonu matki do szkoły i podając się za nią powiedział, że nie przyjdzie na zajęcia, gdyż jest przeziębiony. Następnie usunął zakrwawione ubrania i zamknął drzwi do sypialni matki.



Ciało odkrył następnego dnia dziadek, który przyszedł w odwiedziny. Mężczyzna wezwał policję.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: „South China Morning Post”

Podczas przesłuchania 12-latek przekonywał, że jego matka sama odebrała sobie życie. Dopiero potem przyznał, że zabił kobietę w ramach zemsty za to, że sprawiła w mu lanie.Po trzech dniach chłopiec został zwolniony. Nie przedstawiono mu żadnych zarzutów, gdyż zgodnie z chińskim prawem dzieci poniżej 13. roku życia nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za swoje czyny. Morderstwo wywołało dyskusję w Chinach, czy należy obniżyć ten wiek.