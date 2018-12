61-letnia księgowa przywłaszczyła sobie półtora miliona złotych

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zatrzymali 61-letnią kobietę, która w ciągu miesięcy najprawdopodobniej przywłaszczyła sobie ok. 1,5 mln zł. 61-latka była księgową w firmie zajmującej się nieruchomościami.

Policjanci otrzymali informację o podejrzeniu przywłaszczenia przez pracownicę firmy dużej kwoty pieniędzy. Okazało się, że pracująca tam od lat księgowa najprawdopodobniej nagle zaczęła przywłaszczać pieniądze. W sumie uzbierała się kwota około 1,5 mln zł.



Z przeprowadzonych czynności wynika, że 61-latka dokonywała przelewów z konta firmowego na konta zagraniczne. Trwało to około trzech miesięcy. Policjanci zabezpieczyli dokumentację, zablokowali ostatnio nadany przelew i zatrzymali kobietę.



61-latka trafiła do policyjnej celi. Postawiono jej 15 zarzutów: oszustwa i przywłaszczenia środków pieniężnych.



W sądzie zdecydowano o zastosowaniu tymczasowego aresztu. Za te przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

