Grzegorz Bierecki: Zarzuty dla byłych szefów Komisji Nadzoru Finansowego są słuszne

Zarzuty dla byłych szefów Komisji Nadzoru Finansowego są z całą pewnością słuszne – powiedział senator Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Bierecki. Odnosząc się do pobicia byłego wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Wojciecha Kwaśniaka powiedział m.in., że „to nie jest tak, że bandyta zawsze bije tego dobrego”.

6 grudnia rano CBA zatrzymało byłego przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka i sześcioro innych byłych urzędników KNF. Wśród zatrzymanych był też były zastępca przewodniczącego KNF Wojciech Kwaśniak.







Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie usłyszeli oni zarzuty działania na szkodę interesu publicznego w okresie od 22 października 2013 r. do 15 września 2014 r. poprzez dopuszczenie do powstania szkody w kwocie ponad 1,5 mld zł oraz na szkodę interesu prywatnego w kwocie ponad 58 mln zł.







Senator Bierecki przed laty kierował Kasą Krajową, sprawującą nadzór na SKOK-ami, w tym również SKOK Wołomin, gdzie szkody z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów wyniosły – według prokuratury – ok. 3 mld zł. Wieloletni członek zarządu SKOK był pytany, czy zarzuty dla byłego szefostwa KNF są słuszne.– Z całą pewnością. Panowie w przypadkach innych kas (niż SKOK Wołomin – przyp. red.) potrafili wprowadzić zarząd komisaryczny w ciągu dwóch albo czterech miesięcy. Tutaj trwało to około półtora roku. Wprowadzili zarząd komisaryczny, kiedy wszyscy zostali już wyprowadzeni w kajdankach – zaznaczył Bierecki.