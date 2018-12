„Zachowanie sędziego Tulei wykracza poza granice niezawisłości sędziowskiej”

Zachowanie sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tulei „wykracza radykalnie” poza granice niezawisłości sędziowskiej, a aktywność o konotacjach politycznych nie znajduje racji w regulacjach prawnych – ocenił rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab.

Sędzia Schab opublikował swoją odpowiedź na wystąpienie Komitetu Obrony Sprawiedliwości (KOS) sprzed tygodnia.



W piśmie do sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego z 5 grudnia KOS – którego partnerami są m.in. stowarzyszenia sędziowskie „Iustitia” i „Themis”, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”, Amnesty International oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka – uznał, że czynności wykonywane przez zastępców sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego można określić jako „uporczywość działań wobec sędziego Tulei”.



„Na przestrzeni około dwóch miesięcy sędzia Tuleya sześciokrotnie wzywany był do składania oświadczeń i zeznań, pod groźbą odpowiedzialności karnej, w ramach postępowań wyjaśniających, których przedmiotem była działalność informacyjna oraz edukacyjno-oświatowa sędziego i wykonywanie przez niego obowiązków służbowych, w tym skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości UE pytań prejudycjalnych” – napisał KOS.



W odpowiedzi zamieszczonej na stronie internetowej rzecznika dyscyplinarnego sędzia Schab oświadczył, że sytuacja określona przez KOS jako „uporczywość działań wobec sędziego Tulei” jest wyłącznie „konsekwencją aktywności sędziego, która – wedle wyników wstępnej analizy jego zachowań przeprowadzonej przez zastępców rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych (...) – ma charakter manifestacji politycznej i jaskrawo przeczy normie art. 178 ust. 3 Konstytucji RP (...)”.

Ten przepis konstytucji mówi, że „sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.



„Wbrew tezie zawartej w analizowanym wystąpieniu zachowanie to wykracza radykalnie poza granice niezawisłości sędziowskiej gwarantowanej w Konstytucji RP, a aktywność o konotacjach politycznych nie znajduje racji w regulacjach prawnych, stanowiących fundament sędziowskiej pracy orzeczniczej” – dodał rzecznik dyscyplinarny.



Jak zaznaczył sędzia Schab, zwracając się do KOS, „zważywszy, że dla oceny zachowań sędziego Tulei, badanych przez moich zastępców, posługują się Państwo sformułowaniem »działalność informacyjna oraz kulturalno-oświatowa«, pragnę podkreślić, że nie dostrzegam przesłanek kwestionowania odmiennej oceny tych przedsięwzięć, stanowiącej przesłankę czynności przewidzianych w Prawie o ustroju sądów powszechnych”.

#wieszwiecej Polub nas

„Konieczne jest wreszcie zwrócenie uwagi na kluczowy fakt: wobec sędziego Igora Tulei nie sformułowano zarzutów dyscyplinarnych, co zdaje się umykać uwadze autorów wystąpienia z 5 grudnia” – podkreślił sędzia Schab.W związku z tym – jak zakończył swą odpowiedź rzecznik dyscyplinarny – „z powodu wszystkich wskazanych przyczyn uznaję Państwa zarzuty za pozbawione podstaw i uprzejmie proszę o przyjęcie do wiadomości mojego stanowiska”.

We wrześniu przed sędziowskim rzecznikiem dyscyplinarnym w charakterze świadków przesłuchiwani byli sędziowie: prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” sędzia Krystian Markiewicz i rzecznik tego stowarzyszenia sędzia Bartłomiej Przymusiński oraz sędzia Ewa Maciejewska z Łodzi, która zadała w końcu sierpnia pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE.



Przesłuchiwany wtedy był także sędzia Tuleya, który także na kanwie jednej ze spraw kryminalnych postanowił wystąpić z pytaniem do TSUE. W połowie października sędzia Tuleya został ponownie przesłuchany jako świadek przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego.



Pierwsze przesłuchanie dotyczyło udziału sędziego Tulei w życiu publicznym, drugie – pytań prejudycjalnych do TSUE.



– Reprezentuję stanowisko, że przesłuchanie przez mych zastępców sędziów Markiewicza, Maciejewskiej i Tulei jako świadków w ramach czynności wyjaśniających odpowiadało prawu” – pisał w listopadzie sędzia Schab w odpowiedzi dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który również pytał o te czynności podjęte przez zastępców rzecznika dyscyplinarnego.