Dorabiali do emerytury szmuglując kokainę. Brytyjskie małżeństwo aresztowane

Brytyjskie małżeństwo w wieku 72 i 70 lat został zatrzymane w Lizbonie z kokainą wartą 2 mln funtów. Policja podejrzewa, że zamierzali przemycić narkotyki do Londynu.

72-letni Roger Clarke i jego żona Susan wpadli 4 grudnia, gdy statek wycieczkowy MS Marco Polo zawinął do portu w Lizbonie. Śledczy uważają, że para mieszkająca w hiszpańskim mieście Costas pracowała dla jednego z lokalnych gangów.



W bagażach małżeństwa znaleziono 9 kg kokainy, która najpewniej zmierzała do Londynu, gdyż następnym przystankiem wycieczkowca był port Tilbury w brytyjskim Essex.



– Ustaliliśmy, że narkotyki przekazano im na Karaibach – ujawnił jeden z policjantów. – Żadne z małżonków nic nie powiedziało, nawet, że są niewinni i że ktoś podrzucił im narkotyki – dodał.



Nad sprawą pracują portugalska i hiszpańska policja oraz brytyjska National Crime Agendy. Śledczy poinformowali, że Clarke’owie najpewniej pozostaną w areszcie do procesu, który powinien rozpocznie się w przyszłym roku.

