Kolejny podejrzany w sprawie wypadku w zakładzie utylizacji

Zarzut niedopełnienia obowiązków i narażenia pracowników na niebezpieczeństwo przedstawiła prokuratura w Szczytnie specjaliście ds. BHP z zakładów w Długim Borku. To już drugi podejrzany w śledztwie po wypadku, w którym zginęło trzech pracowników tej firmy.

Radosławowi G. zarzucono, że będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy nie dopełnił swoich obowiązków, przez co naraził pracowników na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.



Prokurator rejonowy w Szczytnie Artur Choroszewski zaznaczył, że – w odróżnieniu od pierwszego z podejrzanych w tej sprawie – Radosławowi G. nie przypisano skutków zarzucanych mu zaniechań w postaci śmierci pracowników.



Wcześniej szczycieńska prokuratura przedstawiła brygadziście Mirosławowi W. zarzut niemyślnego spowodowania śmierci trzech pracowników przez niedopełnienie obowiązków związanych z nadzorem nad ich pracą w zakresie BHP.

Do końca grudnia śledczy planują przeprowadzenie czynności procesowych jeszcze z co najmniej jedną osobą w charakterze podejrzanego.



Do wypadku, w którym zginęło trzech pracowników zakładu utylizacyjnego, doszło w sierpniu 2017 r. podczas pobierania próbek do badań z nowej partii dostarczonych odpadów.



Według prokuratury jeden z pracowników – zamiast pobrać próbki przed wyładunkiem z samochodu – wszedł w tym celu do zbiornika służącego do wstępnej utylizacji i zmarł wskutek uduszenia. Dwaj inni próbowali go ratować i również zginęli.



Zakład w Długim Borku zajmuje się kompleksową utylizacją odpadów pochodzenia zwierzęcego, a także zagospodarowaniem odpadów kuchennych i przeterminowanej żywności. Jest uważany za jeden z najnowocześniejszych takich obiektów w kraju.