Z nożem na ratowników. Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia

Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia ratowników medycznych usłyszał 42-letni mężczyzna, który w poniedziałek w Łodzi zaatakował ratowników medycznych, gdy ci udzielali mu pomocy. Mężczyźnie grozi nawet trzy lata więzienia.

O postawieniu zarzutów poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.



W poniedziałek późnym wieczorem w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi pojawił się 42-letni mężczyzna. Twierdził, że wymaga pomocy. Funkcjonariusze wezwali pogotowie. Załoga karetki zdecydowała o przewiezieniu go do szpitala.



W czasie transportu 42-latek zaczął zachowywać się agresywnie. Wyzywał ratowników, jednego z nich uderzył, powodując uraz barku. Powyrywał też kable z defibrylatora i uszkodził jego baterię.



W szpitalu stwierdzono, że mężczyzna ma w organizmie około 2,3 promila alkoholu. Podano mu leki uspokajające i przewieziono do innej placówki medycznej.

źródło: pap

Jak informuje Kopania, na polecenie prokuratury mężczyzna został zatrzymany. Przedstawiono mu zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia ratowników medycznych.– Konieczne jest pogłębienie ustaleń dotyczące stopnia obrażeń doznanych przez ratownika; niezbędne jest uzyskanie dodatkowej opinii biegłego. Oczekujemy także na oszacowanie przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego strat w wyposażeniu karetki pogotowia. Po dokonaniu tych ustaleń prawdopodobne jest rozszerzenie przedstawionych dotychczas zarzutów – wyjaśnił rzecznik.Mężczyzna nie przyznał się do przedstawionych mu zarzutów. Zastosowano wobec niego dozór policyjny.