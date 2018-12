Wybrane mecze Ekstraklasy od przyszłego sezonu w TVP

Telewizja Polska podpisała umowę z Ekstraklasą SA na krajowe transmisje telewizyjne rozgrywek w sezonach 2019/20 i 2020/21. Na antenach TVP będzie można w każdej kolejce obejrzeć jedno hitowe spotkanie.

Przez czas obowiązywania kontraktu na antenie TVP Sport będą transmitowane w sumie 74 mecze. Część spotkań zostanie także pokazana w TVP1, TVP2 i TVP3. Dodatkowo mecze będzie można obejrzeć na sport.tvp.pl i w aplikacjach mobilnych – TVP Sport oraz TVP Stream. Powtórki będą emitowane w TVP Sport, TVP3, a także na stronach TVP w postaci VOD (sport.tvp.pl, vod.tvp.pl).



W poniedziałki o godz. 20 na kanale sportowym Telewizji Polskiej oraz w Internecie będzie można obejrzeć magazyn Ekstraklasy „Gol Ekstra”. Bramki z Ekstraklasy będą pokazywane w serwisach informacyjnych na wszystkich antenach – także w TVP Info – oraz w programie „4–4–2”.



– Mogę w końcu powiedzieć: mamy to – powiedział Jacek Kurski, prezes Telewizji Polskiej.



– Obiecywałem, że transmisje z najważniejszych meczów piłkarskich będą obecne na antenach Telewizji Polskiej, dostępne dla wszystkich widzów. Po zakupie praw do reprezentacji Polski, mistrzostw świata i Europy, po tym jak TVP Sport jest kanałem ogólnodostępnym, przyszedł czas na ostatni element. Jeden mecz w każdej kolejce Ekstraklasy przez dwa sezony to spełnienie marzeń, a także oczekiwań naszych wiernych widzów, którzy na to czekali. Spełniamy obietnice, nie rzucamy słów na wiatr – podkreślił.

Jak dodał, „nigdy wcześniej Ekstraklasa nie była obecna w takim wymiarze w Telewizji Polskiej”.– Widzowie TVP będą mogli oglądać mecze na żywo – nie tylko w TVP Sport, lecz także w TVP1 czy w TVP2. Będziemy mieli transmisję w Internecie i na urządzeniach mobilnych, „Magazyn Ekstraklasy” i pakiet newsowy – powiedział prezes TVP.

– Rozgrywki Ekstraklasy to będzie perła w „Koronie Królów” Telewizji Polskiej – skomentował zawarcie umowy Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport, nawiązując do bardzo popularnego serialu TVP.



– Jesteśmy najbardziej popularnym kanałem sportowym w Polsce, posiadamy prawa do wszystkich najważniejszych imprez, podczas których reprezentanci Polski z dumą reprezentują nasz kraj. Wszystko co ważne z perspektywy polskiego widza jest dostępne w każdym polskim domu bez żadnych dodatkowych opłat – w TVP Sport – powiedział.



Szkolnikowski podkreślił, że „jesteśmy Telewizją Polską i mamy obowiązki polskie, do których należy również budowa polskiego sportu, w tym najbardziej popularnej dyscypliny – piłki nożnej”.



– Dzięki Telewizji Polskiej Ekstraklasa będzie mogła, jak to mawiał trener Leo Beenhakker wskoczyć na „international level” – dodał.



Telewizja Polska posiada również prawa do transmisji najważniejszych imprez i rozgrywek piłkarskich: meczów kwalifikacyjnych i towarzyskich reprezentacji Polski, Euro 2020, mistrzostw świata w 2022 r., Ligi Narodów, Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Klubowych Mistrzostw Świata i Pucharu Włoch.