Wypadek w Hucie Miedzi Głogów. Dwie osoby doznały obrażeń

– W Hucie Miedzi Głogów I doszło do gwałtownego rozszczelnienia zbiornika wodnego podczas robót technicznych przy zbiorniku kondensatu, który jest elementem instalacji fabryki siarczanu niklawego. Dwie osoby przy zbiorniku doznały obrażeń – powiedziała portalowi tvp.info Anna Osadczuk, pełniąca obowiązki dyrektora Departamentu Komunikacji KGHM Polska Miedź S.A.

Lekarze zadecydowali o przewiezieniu rannych do szpitala.



Osadczuk dodała, że awaria zbiornika wodnego nie wpłynęła na pracę Huty Miedzi Głogów.



– To była instalacja, która była w trakcie robót remontowych. Okoliczności zdarzenia będzie badać specjalna komisja, która jest powoływana przy takich zdarzeniach w spółce – poinformowała.



Do wypadku doszło o godz. 10.35.Na miejscu zdarzenia interweniowała m.in. straż pożarna.

