Były wiceprezydent USA: Polacy rozumieją zagrożenia dla środowiska

Były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, laureat Pokojowej Nagrody Nobla Al Gore powiedział podczas szczytu klimatycznego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Katowicach, że „oczekiwania społeczne dotyczące ochrony środowiska są coraz większe”. – Polacy rozumieją zagrożenia dla środowiska – dodał.

Gore od wielu lat zaangażowany jest w działania na rzecz ochrony klimatu. Jest założycielem organizacji The Climate Project. W swoim wystąpieniu podczas szczytu COP24 podkreślał, że wszyscy ponosimy odpowiedzialność przed przyszłymi pokoleniami.



– Ten wybór, którego my jako świat, jako społeczeństwo musimy dokonać, to jeden z najważniejszych moralnych pojedynczych wyborów w całej historii człowieczeństwa – podkreślił polityk. Jak dodał, niektórzy nie przejmują się moralnością w imię krótkoterminowych zysków.



Jak zaznaczył, są dwie możliwości – albo cywilizacja ponownie przejdzie do kolejnych „ciemnych wieków”, które będą „piekłem na ziemi” i przyszłe pokolenia spoglądając wstecz, spytają z żalem dlaczego nie działaliśmy – albo ocenią, że znaleźliśmy odwagę moralną do działania mimo wszystkich przeszkód.



Gore przekonywał, że zagrożenie dotyczące klimatu jest rzeczywiste, a dowody naukowe – jednoznaczne.

Wystąpieniu Gore'a towarzyszyła multimedialna prezentacja, w której pojawiają się m.in. zdjęcia kuli ziemskiej. Jak mówił, gdy patrzymy w niebo, widzimy pozornie nieograniczoną przestrzeń, tymczasem atmosfera jest cienką warstwą otaczającą kulę ziemską, zanieczyszczaną olbrzymimi ilościami gazów cieplarnianych.Przypomniał, że głównym powodem emisji tych gazów jest spalanie paliw kopalnych. Świat emituje miliony ton gazów cieplarnianych każdego dnia, równocześnie co sekundę niszczy się las o powierzchni boiska piłkarskiego – podkreślił i przypomniał, że choć w poprzednich latach notowano niższe emisje gazów, ostatnio znowu zaczęły one rosnąć.

Polityk przekonywał, że są rozwiązania, które pozwalają powstrzymać globalne ocieplenie.



– Wykorzystanie energii z wiatru, słońca jest wielokrotnie większe niż przewidywania sprzed lat. Inwestycje w OZE przekroczyły te w paliwa kopalne, energia słoneczna i wiatrowa jest najtańsza – przekonywał i wyraził przekonanie, że świat jest na wczesnym etapie rewolucji związanej ze zrównoważonym rozwojem.



Gore podkreślił, że oczekiwania społeczne dotyczące ochrony środowiska są coraz większe. Zauważył zarazem, że niektóre rządy „przynajmniej tymczasowo nie chcą przyczyniać się do postępu, którego potrzebujemy”.



– Mamy wsparcie publiczne na całym świecie, technologie, rozwiązania; mamy obowiązek moralny. Potrzebujemy polityki! Musimy zatrzymać patrzenie przez różowe okulary, krótkoterminowe zyski dla firm związanych z paliwami kopalnymi – podkreślił Gore.



– Polski rząd może na koniec tej konferencji być w stanie powiedzieć światu, że mimo tego Polska w dużym stopniu zależy od węgla i choć są takie oczekiwania (...) Polska może być liderem w tym procesie – podkreślił Gore i dodał, że Polacy rozumieją zagrożenia dla środowiska.



W jego opinii walka o poprawę klimatu nie zakończy się w tym tygodniu, na szczycie w Katowicach. – Politycy przychodzą i odchodzą (...) Nie mamy czasu do stracenia. Nie możemy sobie pozwolić na luksus siedzenia i nicnierobienia. Ryzyko jest zbyt duże, zagrożenie jest tuż za nami i jest bardzo poważne – podkreślił.